Συλλογικές διαπραγματεύσεις, κατώτατο μισθό και μείωση 55% των εκπομπών ως το 2030 υποσχέθηκε η Φον Ντερ Λάιεν

Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας, στον απόηχο της πανδημίας, αλλά και μια πρόταση για συλλογικές διαπραγματεύσεις για ελάχιστο μισθό στα Κράτη Μέλη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

H Πρόεδρος υποσχέθηκε ευρωπαϊκή πρόταση για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις των εργαζομένων, αποκατάσταση των τεσσάρων ελευθεριών, μια νέα στρατηγική για την ζώνη Σένγκεν, τόνισε ότι δεν θα αποσυρθεί τώρα η δημοσιονομική στήριξη της οικονομίας και ανήγγειλε νέο στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% ως το 2030 στο δρόμο για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ ως το 2055 - μια κίνηση που προϋποθέτει αναθεώρηση όλης της κλιματικής νομοθεσίας της ΕΕ ως το καλοκαίρι του 2021.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν βρέθηκε στην ολομέλεια για να απευθύνει την πρώτη ομιλία για την κατάσταση στην Ένωση (SOTEU - State of the European Union Speech - ένας τύπος ομιλίας που παραπέμπει στο SOTU, State of the Union address, του άρθρου ΙΙ, παράγραφος 3.1 του αμερικανικού συντάγματος και την οποία συνήθως απευθύνει σε κοινή συνεδρίαση Βουλής και Γερουσίας ο εκάστοτε Πρόεδρος των ΗΠΑ).

Η Πρόεδρος της Κομισιόν ξεκίνησε την ομιλία της αποτίοντας φόρο τιμής στους υγειονομικούς εργαζόμενους και τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και τόνισε ότι ο κόσμος αισθάνεται ευάλωτος, ενώ έχει αποδειχθεί πόσο εύθραυστες είναι οι κατακτήσεις της Ένωσης και πόσο μη βιώσιμο είναι το παρόν παραγωγικό μοντέλο κάνοντας ευθεία σύνδεση με την κλιματική αλλαγή και την καταστροφή του πλανήτη.

“Οι παλιές δικαιολογίες δεν υπάρχουν πια”, τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Η ίδια σημείωσε ότι οι πολίτες είναι έτοιμοι για την αλλαγή και το επενδυτικό πλαίσιο Next Generation EU από κοινού με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό είναι τα εργαλεία και περιέχουν το σχέδιο για τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας.