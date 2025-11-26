Κεραμέως για συλλογικές συμβάσεις: Καταργούνται οι μνημονιακοί περιορισμοί – Αύξηση μισθών και εργασιακή ασφάλεια - Real.gr

«Ιστορική για την αγορά εργασίας» χαρακτήρισε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσιάζοντας τη συμφωνία κυβέρνησης, υπουργείου και εθνικών εταίρων για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

«Η συμβολή των εθνικών κοινωνικών εταίρων οδήγησε στην επίτευξη μιας συμφωνίας που επαναφέρει ουσιαστικά τις ΣΣΕ», τόνισε η υπουργός και υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο είχε δεσμευθεί πως θα παρουσιαστεί ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

«Σήμερα, αυτή η δέσμευση γίνεται πράξη», σημείωσε, τονίζοντας ότι η συμφωνία είναι αποτέλεσμα πολύμηνης συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου, της κυβέρνησης και των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Οι συλλογικές συμβάσεις, που αφορούν τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και επεκτείνονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, τα προηγούμενα χρόνια είχαν περιορισμένη κάλυψη λόγω των μνημονιακών ρυθμίσεων. Η ανάγκη για διεύρυνση της προστασίας των εργαζομένων αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για την εκκίνηση μιας διαδικασίας εκτενούς διαβούλευσης.

Έπειτα από επτά μήνες εντατικών συζητήσεων και τεχνικών επαφών, οι δύο πλευρές κατέληξαν στο τελικό κείμενο, το οποίο θέτει τις βάσεις για ένα νέο, πιο δίκαιο εργασιακό μοντέλο.

Η συμφωνία προβλέπει:

Ευκολότερη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων,

Πλήρη και συνεχή προστασία των εργαζομένων, ακόμη και μετά τη λήξη μιας σύμβασης,

Επιτάχυνση των διαδικασιών επίλυσης εργασιακών διαφορών.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που διασφαλίζει αυξημένες παροχές και καλύτερους μισθούς για τους εργαζομένους, ενώ παράλληλα προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα σταθερό, ασφαλές και προβλέψιμο περιβάλλον λειτουργίας.

Η παρουσίαση της Κοινωνικής Συμφωνίας:

symfonia

Πρόκειται για μια συμφωνία με μεγάλη σημασία: Για τους εργαζομένους, σημαίνει αύξηση μισθών και παροχών.

Για τις επιχειρήσεις, σημαίνει ένα σταθερό, ασφαλές και προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε ο τρόπος με τον οποίο οι συλλογικές συμβάσεις θα μπορούν όχι μόνο να συνάπτονται ευκολότερα, αλλά και να επεκτείνονται χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διαρκή προστασία των εργαζομένων ακόμη και μετά τη λήξη μιας σύμβασης.