Συμφωνία μαμούθ ΟΠΑΠ με Allwyn: Δημιουργείται κολοσσός με 16 δισ. ευρώ – Τα οφέλη - Real.gr

Μεγαλύτερο αποτύπωμα στην παγκόσμια βιομηχανία τυχερών παιγνίων αποκτά η Ελλάδα, με πολλαπλά οφέλη για ελληνική οικονομία, την κοινωνία και τους μετόχους, μετά από την πρόταση της Allwyn για συνένωση με τον ΟΠΑΠ. Δημιουργείται η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία λοταριών και τυχερών παιγνίων στον κόσμο, με επίκεντρο την Ελλάδα και τον ΟΠΑΠ. Τον Ιανουάριο του 2026 ο ΟΠΑΠ θα μετονομαστεί σε Allwyn.

Της Μαίρης Ι.Παπακωνσταντίνου

Η νέα ενοποιημένη εταιρεία θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αναμένεται να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε όρους κεφαλαιοποίησης. Η εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση του νέου σχήματος υπολογίζεται σε 16 δισ. ευρώ. Πρόκειται για συμφωνία μαμούθ, καθώς πρόθεση της Allwyn, είναι η εισαγωγή της και σε άλλο διεθνές χρηματιστήριο, όπως του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης.

Η νέα συμφωνία αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τον ΟΠΑΠ και την Ελλάδα, καθώς αποδεικνύει ότι η χώρα μας αποτελεί το επίκεντρο επιχειρηματικών και ψηφιακών δραστηριοτήτων για την Allwyn μέσω της παρουσίας της στον ΟΠΑΠ, την Allwyn Lottery Solutions, τη Stoiximan, την Kaizen κ.λπ.).

Η πολυεθνική υπερδύναμη

Ο συνδυασμός δύο καταξιωμένων ηγετών δημιουργεί ένα διεθνή ηγέτη στον κλάδο τυχερών παιγνίων κατέχοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, με παρουσία σε περισσότερες από 15 ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές και ηγετικές θέσεις σε αγορές τις Ευρώπης και των ΗΠΑ, καθώς και σε άλλες διεθνείς αγορές. Δημιουργείται ένας παγκόσμιος ηγέτης με εύρος προϊόντων, εκτεταμένο γεωγραφικό αποτύπωμα, υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, τεχνολογία και ψηφιακές δυνατότητες.

Μαζί, ΟΠΑΠ και Allwyn δημιουργούν μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πλατφόρμα η οποία κατέχει ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια αγορά, με: Σημαντική έκθεση στις πιο δυναμικά ανεπτυγμένες αγορές του gaming, Ισχυρές ταμειακές ροές υψηλής ποιότητας, που παρέχουν ευελιξία σε κινήσεις και επιλογές, αλλά και Δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μέσω κορυφαίου περιεχομένου.

Τα οφέλη για τους μετόχους

Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση με πολλαπλά οφέλη για όλες τις πλευρές. Ειδικά για τους μετόχους του ΟΠΑΠ που έχουν δει τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία να αποδίδει καρπούς – με τη συνολική απόδοση (συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) να ανέρχεται σε περίπου 550%, από την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας το 2013.

Τώρα, έχουν τη μοναδική ευκαιρία να γίνουν μέρος της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας λοταριών και τυχερών παιγνίων στον κόσμο, και μάλιστα εισηγμένη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες επιπρόσθετης αξίας που «ξεκλειδώνει» η συναλλαγή: Οι ενοποιημένες δραστηριότητες θα είναι σημαντικά μεγαλύτερης κλίμακας σε όρους εσόδων, κερδών, ανάπτυξης και αγοραίας αξίας.

Η ενοποιημένη εταιρεία θα είναι πρωταθλητής στο ΧΑ, καθώς αναμένεται να είναι η 2η μεγαλύτερη σε όρους κεφαλαιοποίησης εισηγμένη εταιρεία.

Οφέλη προκύπτουν επίσης από την ισχυρή κατανομή κεφαλαίων και μερισματική πολιτική της εταιρείας. Η ενοποιημένη εταιρεία θα είναι σε ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών για εξαγορές και είσοδο σε νέες αγορές

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε έναν όμιλο με σημαντικά βελτιωμένο προφίλ. Οφέλη προκύπτουν σε τομείς όπως η καινοτομία, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες και οι χορηγίες παγκόσμιου βεληνεκούς.

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα επωφεληθούν επίσης από την αξία που προκύπτει από τη μοναδική θέση της Allwyn σε σημαντικές διεθνείς αγορές και το διαφοροποιημένο και ταχέως αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο των asset της.

Η πολιτική διανομής μερίσματος θα στοχεύει σε ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1 ανά μετοχή, από το 2026 σε ευθυγράμμιση και με την υφιστάμενη πολιτική του ΟΠΑΠ. Επιπλέον, θα υπάρχει η επιλογή επανεπένδυσης μερίσματος, ενώ στην πορεία θα εξεταστούν και ειδικά μερίσματα και αγορές ιδίων μετοχών.

Πολλαπλά οφέλη για εργαζόμενους , συνεργάτες δικτύου και κοινωνία

Η στρατηγική πρωτοβουλία της Allwyn έχει σημαντικά οφέλη για τους ανθρώπους του ΟΠΑΠ και τους πράκτορες που αποτελούν το «πρόσωπο» της εταιρείας σε όλη τη χώρα και συμβάλουν καθοριστικά στην επιτυχία της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό: Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της ενοποιημένης εταιρείας στο μέλλον.

Η διοικητική ομάδα του ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να ηγείται των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων, ενώ όλοι οι υφιστάμενοι εργασιακοί όροι και δικαιώματα παραμένουν αμετάβλητα και εξασφαλισμένα. Το ίδιο ισχύει και για τους πράκτορες του ΟΠΑΠ , για τους οποίους δεν υπάρχουν αλλαγές στις υφιστάμενες συμφωνίες και δικαιώματα.

Οι δραστηριότητες στην Ελλάδα συνεχίζονται με απόλυτο σεβασμό προς τους πράκτορες και με στόχο να χτιστεί από κοινού ένα ισχυρότερο μέλλον.

Οι πράκτορες θα επωφεληθούν από τις σημαντικές επενδύσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Allwyn για την αναβάθμιση του δικτύου λιανικής με έμφαση τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση.

Επιπλέον οφέλη προκύπτουν από τη διάχυση των παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών, τις καινοτομίες, τα νέα προϊόντα/ψηφιακές προτάσεις, τις νέες τεχνολογίες και τις χορηγίες, μεταξύ άλλων.

Θα δημιουργηθεί το δίκτυο λιανικής του μέλλοντος, με ψηφιοποιημένα και εκσυγχρονισμένα καταστήματα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών –ιδιαίτερα των νεότερων γενεών– και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους συνεργάτες.

Πώς θα γίνει η συναλλαγή

Η προτεινόμενη συναλλαγή αφορά συνδυασμό μετοχών μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Allwyn, με τη νέα ενοποιημένη εταιρεία να είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει την εισαγωγή της και σε άλλη διεθνή αγορά (dual listing).

Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει τη μεταφορά (hive-down) όλων των assets του ΟΠΑΠ σε δύο νέες εταιρείες (operating companies). Η νέα εταιρεία θα μεταφέρει την έδρα της στο Λουξεμβούργο, ενώ οι δύο operating companies θα έχουν την έδρα και τις λειτουργίες τους στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, η Allwyn θα εισφέρει όλα τα assets της στον ΟΠΑΠ, με έδρα το Λουξεμβούργο.

Έτσι, θα δημιουργηθεί η νέα ενοποιημένη εταιρεία, η οποία στη συνέχεια θα μετονομαστεί σε Allwyn και εν τέλει θα μετεγκατασταθεί στην Ελβετία.

Η Allwyn και οι μέτοχοι μειοψηφίας διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν στον ΟΠΑΠ, ο οποίος θα είναι η βάση για την νέα ενοποιημένη οντότητα. Ταυτόχρονα, θα εκδοθούν νέες μετοχές για να αντανακλώνται τα assets που θα εισφέρει η Allwyn. Μέρος αυτών των μετοχών θα είναι προνομιούχες και θα παρέχουν αυξημένα δικαιώματα ψήφου.

Βάσει των όρων της πρότασης, οι υφιστάμενοι μέτοχοι μειοψηφίας του ΟΠΑΠ θα κατέχουν το 21.5% της ενοποιημένης οντότητας και οι μέτοχοι της Allwyn θα κατέχουν το 78.5%, βάσει της σχετικής άσκησης αποτίμησης.

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την εναλλακτική της καταβολής ανταλλάγματος σε μετρητά (Δικαίωμα Εξόδου).

Η Allwyn έχει ορίσει ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της συναλλαγής ότι οι μέτοχοι που θα ασκήσουν εγκύρως το Δικαίωμα Εξόδου δεν θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ που βρίσκεται σε κυκλοφορία. Η Allwyn έχει τη διακριτική ευχέρεια να άρει αυτήν την προϋπόθεση.

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα κληθούν να ψηφίσουν επί της προτεινόμενης συναλλαγής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του δ΄ τριμήνου του 2025.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο β’ τρίμηνο του 2026 και υπόκειται στην έγκριση από τα 2/3 της απαρτίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στην εκπλήρωση της προϋπόθεσης που αφορά το Δικαίωμα Εξόδου, στη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων και σε λοιπές κανονιστικές εγκρίσεις.

Το ιστορικό της συμφωνίας

Έχοντας στρατηγική συμμετοχή στον ΟΠΑΠ από το 2013, κατέχοντας ποσοστό που προσεγγίζει το 52%, με σημαντικές επενδύσεις που οδήγησαν τον ΟΠΑΠ σε ανάπτυξη, η Αllwyn περνά σε μια νέα φάση εξέλιξης που θα «ξεκλειδώσει» ακόμη μεγαλύτερη αξία – μέσω συνεργειών και καινοτομιών – προς όφελος των μετόχων, του δικτύου συνεργατών, των ανθρώπων της, αλλά και της κοινωνίας, βάζοντας την Ελλάδα ακόμα πιο δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Allwyn κατέθεσε την πρόταση για τη συνένωση της με τον ΟΠΑΠ.

Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Η Ελλάδα αποτελεί ξεκάθαρα το επίκεντρο επιχειρηματικών και ψηφιακών δραστηριοτήτων για την Allwyn μέσω της παρουσίας της στον ΟΠΑΠ, την Allwyn Lottery Solutions, τη Stoiximan, την Kaizen κ.λπ.), γεγονός που στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα για τις προοπτικές της Ελλάδας και για το τι μπορεί να πετύχει η χώρα, η οικονομία και οι άνθρωποί της. Η συνένωση ΟΠΑΠ και Allwyn στέλνει επιπλέον θετικά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση.