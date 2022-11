Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022: Δείτε τις εργασίες -Βίντεο

Παρακολουθήστε τις εργασίες του συμποσίου το οποίο τελέστηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

Η νέα ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με την πολιτικοστρατιωτική ένταση στην καρδιά της Ευρώπης επηρεάζουν όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Μιας οικονομίας που ήδη δοκιμάστηκε για δύο χρόνια από την πανδημία. Οι Ιχθυοκαλλιέργειες ως πρωτογενής τομέας προϊόντων διατροφής έρχονται αντιμέτωπες με νέα δεδομένα.

Πώς και πόσο επηρεάζεται η μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια από τη νέα κρίση;

Ποιες πολιτικές και ποια διορθωτικά μέτρα πρέπει να υιοθετηθούν για την ενίσχυση του κλάδου;

Κατά πόσο αλλάζει ο κεντρικός στρατηγικός σχεδιασμός;

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού: Η δυναμική πορεία της ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με καινοτόμες δράσεις;

Κατά πόσο και πως θα επηρεάσει θετικά αυτή την πορεία ο θαλάσσιος χωροταξικός στρατηγικός σχεδιασμός σε όλα τα παραπάνω;

Όλα τα παραπάνω συζητήθηκαν στις εργασίες του συμποσίου με τη συμμετοχή πολιτικών από την Ε.Ε. και την Ελλάδα, εκπροσώπων του ακαδημαϊκού χώρου, τεχνοκρατών και εκπροσώπων του κλάδου.

Δείτε τις εργασίες του συμποσίου που παρουσιάστηκε στο Athens Marriott Hotel:

Γιώργος Γεωργαντάς: Δέσμευσή μας είναι η ανάπτυξη του κλάδου να γίνει εθνική προτεραιότητα

Η νέα ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με την πολιτικοστρατιωτική ένταση στην καρδιά της Ευρώπης επηρεάζουν όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Μιας οικονομίας που ήδη δοκιμάστηκε για δύο χρόνια από την πανδημία.

Οι Ιχθυοκαλλιέργειες ως πρωτογενής τομέας προϊόντων διατροφής έρχονται αντιμέτωπες με νέα δεδομένα. Τα νέα αυτά δεδομένα, οι πολιτικές αλλά και οι δράσεις προσαρμογής θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το άνοιγμα των εργασιών κήρυξε ο εκδότης-διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου αναφέροντας χαρακτηριστικά: "Σας καλωσορίζουμε στο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022, με στόχο την ανάδειξη του κλάδου, ως ενός από τους πιο σημαντικούς στην πρωτογενή παραγωγή της χώρας μας. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι οι επιπτώσεις του ρωσοουκρανικού πολέμου, η δυναμική προοπτική του κλάδου αλλά και οι προκλήσεις και ο σχεδιασμός που αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες μέχρι το 2030". Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ν. Χατζηνικολάου στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, οι οποίες όπως είπε χαρακτηρίζονται από δυναμισμό και υψηλού επιπέδου προϊόντα, ωστόσο όπως είπε η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές τόσο τις εγχώριες όσο και τις ευρωπαϊκές. Μάλιστα, τόνισε το τεράστιο πεδίο ανάπτυξης του κλάδου, καθώς όπως υπογράμμισε: "Το 70% των ψαριών που καταναλώνουν οι ευρωπαίοι προέρχονται από τρίτες χώρες".

Χαιρετισμό απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιος Γεωργαντάς λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάθε συνέδριο, ημερίδα ή συμπόσιο γίνεται για τις ιχθυοκαλλιέργειες, κατ’ ουσία αποτελεί ένα ακόμα λιθαράκι στην ενίσχυση και προώθηση ενός από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ενός κλάδου που έχει καταστήσει την Ελλάδα πρωτοπόρα στην παγκόσμια αγορά και συμβάλλει καθοριστικά στην ανάκαμψη και περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Όσον αφορά την προώθηση των προϊόντων της ελληνικής γης και των ελληνικών θαλασσών, ο υπουργός είπε ότι σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά η ποιότητα των εξαγόμενων προϊόντων. "Κάθε ελληνικό προϊόν και ιδιαίτερα τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, αποτελούν διαφήμιση για τη χώρα μας. Η ανάπτυξη που πετύχατε – και χωρίς τη συμβολή της πολιτείας- τα τελευταία 30 χρόνια, είναι αξιοσημείωτη. Αξιοποιήσατε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και δώσατε δυναμική στις επιχειρήσεις σας και σε έναν κλάδο που έχει πολλά να προσφέρει στη χώρα μας. Σήμερα το 80% της παραγωγής των περίπου 300 εταιρειών του κλάδου πηγαίνει για εξαγωγή. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις τον περασμένο Ιανουάριο οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 34% σε σύγκριση με το 2021. Και η ιχθυοκαλλιέργεια καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση της ζωικής παραγωγής που κατευθύνεται στο εξωτερικό". Τόνισε, δε, ότι ειδικά η τσιπούρα και το λαβράκι έχουν κατακτήσει μερίδια άνω του 50% σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Τα προϊόντα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι μόνο. Είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής και εκτός από τις 12.000 και πλέον θέσεις εργασίας που προσφέρετε άμεσα ή έμμεσα, στη χώρα προσφέρετε και κάτι ακόμα σημαντικό: Στηρίζετε παραμεθόριες, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, συμβάλλοντας στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, η ιχθυοκαλλιέργεια εδραιώνεται ως ελληνική εμπορική γέφυρα σε όλη τη μεσογειακή λεκάνη, συσφίγγοντας σχέσεις και προσελκύοντας επενδύσεις από την Ευρώπη, την Αφρική, τον Αραβικό κόσμο και την Μέση Ανατολή" περιέγραψε ο αρμόδιος υπουργός.

Παράλληλα, μίλησε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται αυτή τη στιγμή για τον κλάδο επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι έχουν συμπεριληφθεί στις στρατηγικές επενδύσεις. Και αν κάποια επένδυση πληροί τα κριτήρια των στρατηγικών επενδύσεων, μπορεί, μετά από αίτησή της, να ενταχθεί και στο Enterprise Greece.

Ο Γ. Γεωργαντάς στη συνέχεια αναφέρθηκε στο χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα του κλάδου ενώ πρόσθεσε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων (FAO) εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση για αλιευτικά προϊόντα βαίνει διαρκώς αυξανόμενη και οι ετήσιες ανάγκες για αλιεύματα αυξάνονται με ρυθμό 3,2%. "Φυσικά, όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία μιας χώρας που διαθέτει 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Το γεγονός αυτό της δίνει το πλεονέκτημα να έχει κυρίαρχο ρόλο στη Μεσόγειο και να μπορεί να μετατραπεί σε κύριο ευρωπαϊκό πυλώνα για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας".

Καταλήγοντας, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: " Δέσμευσή μας είναι η ανάπτυξη του κλάδου να γίνει εθνική προτεραιότητα". Τον χαιρετισμό μέσω βίντεο έκανε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους εξήρε τον ελληνικό κλάδο της υδατοκαλλιέργειας επισημαίνοντας την μεγάλη προοπτική που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στη περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στην υψηλή διατροφική ποιότητα που προσφέρει ο τομέας αυτός. "Ο τομέας περνάει δύσκολες στιγμές με τις αυξήσεις τιμών και τον πόλεμο. Τα μέτρα της επιτροπής θα βοηθήσουν να μετριάσουν τον αντίκτυπο της κρίσης. Παροτρύνω την Ελλάδα να θέσει έναν θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που θα βοηθήσει στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας και των επενδύσεων" επισήμανε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του ο Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθ. Γεώργιο Σαλάχα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στη χώρα και στα 400 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου με σχολή γεωπολιτικών επιστημών και σχολή αλιείας. Όπως είπε ο καθηγητής, η ιχθυοκαλλιέργεια θεωρείται από τους πιο βιώσιμους κλάδους. Μάλιστα, θέλοντας να χαρτογραφήσει τον κλάδο ανέφερε ότι το 33% της ελληνικής παραγωγής ψαριών και το 38% των θέσεων του κλάδου είναι συγκεντρωμένα στη δυτική Ελλάδα.

Σίμος Κεδίκογλου: Τα επόμενα πέντε χρόνια οι εξαγωγές αναμένεται να ξεπεράσουν σε τζίρο το 1 δισ. ευρώ

"Υπάρχουν τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου. Αυτή τη στιγμή ο ετήσιος τζίρος είναι περίπου στα 700 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 80% αφορά τις εξαγωγές. Τα επόμενα πέντε χρόνια αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ" εκτίμησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμος Κεδίκογλου στο πλαίσιο της συνέντευξης που παρέθεσε στον εκδότη-διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου κατά τη διάρκεια του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Σ. Κεδίκογλου, αναφέρθηκε στους στρατηγικούς στόχους στους οποίους εστιάζει το αρμόδιο υπουργείο ενώ όσον αφορά τις αντιδράσεις που υπάρχουν γύρω από τις ιχθυοκαλλιέργειες ο ίδιος είπε ότι: "Οι αντιδράσεις οφείλονται σε έλλειψη ενημέρωσης. Η υδατοκαλλιέργεια είναι η δραστηριότητα με τις λιγότερες επιπλοκές στο περιβάλλον. Συγκριτικά με άλλες δραστηριότητες έχει τη μεγαλύτερη αναλογία σε παραγωγή πρωτεΐνης". Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε διεθνή παραδείγματα όπου επισκέψιμες ιχθυοκαλλιέργειες γίνονται πόλος έλξης.

Σχετικά με το πόσο οι αλλεπάλληλες κρίσεις έχουν επηρεάσει τον κλάδο, ο Σ. Κεδίκογλου επισήμανε ότι είναι ένας υγιής και αναπτυσσόμενος κλάδος με μεγάλη ανθεκτικότητα. "Έχουμε έναν διεθνή ανταγωνισμό που όλο και αυξάνεται. Αυξάνεται η τουρκική παραγωγή και θεωρείται αναδυόμενη η αγορά της βόρειας Αφρικής. Πρέπει λοιπόν να θωρακίσουμε την ελληνική υδατοκαλλιέργεια για να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό" πρόσθεσε ο ίδιος.

Στόχος η αύξηση της ετήσιας παραγωγής

Μέσα στους στρατηγικούς στόχους της κυβέρνησης είναι όπως είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, η ανάπτυξη 3% στην οποία στοχεύουν να έχουν φτάσει έως το 2025 και μακροπρόθεσμα μέχρι το 2030 η αύξηση να αγγίξει το 5%. "Αυτό σημαίνει και αύξηση νέων θέσεων εργασίας. Υπολογίζουμε σε άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας από 14.000, που είναι σήμερα, σε περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας σε ορίζοντα πενταετίας" υπογράμμισε ο ίδιος. Μέσα στους στόχους της κυβέρνησης είναι και η ολοκλήρωση εφαρμογής του Χωροταξικού Σχεδιασμού, ενώ όσον αφορά τις καλλιέργειες του κλάδου στις οποίες αναφέρθηκε αναλυτικά, ξεχώρισε την παραγωγή φυκιών, για την οποία όπως είπε υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα, εξήγγειλε ότι το αρμόδιο υπουργείο σχεδιάζει την ανάπτυξη της συγκεκριμένης παραγωγής.

Πόσο έχει επηρεάσει την μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια η ενεργειακή κρίση και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Οι πολιτικές και τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν για την ενίσχυση του κλάδου σε μια μάλιστα περίοδο που οι νέες κρίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο η ενεργειακή κρίση όσο και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο στρατηγικός σχεδιασμός αλλά και η ανάπτυξη των επενδύσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου πάνελ του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ουπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης "άνοιξε" με την εισαγωγική του ομιλία, μέσω βίντεο, την συζήτηση του πάνελ με συντονιστή την Co-founder Domw Consulting Firm & Communication Expert, Μαριάνα Πυργιώτη. Ο ίδιος δήλωσε πεπεισμένος ότι οι προοπτικές για ανάπτυξη του κλάδου είναι ευοίωνες, ενώ αναφέρθηκε στη διατροφική κρίση που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, για την οποία όμως η ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία αντιμετώπισής της. Ο υπουργός, παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες τεχνολογίες που θα πρέπει να εισαχθούν πιο έντονα στις ιχθυοκαλλιέργειες, ωστόσο όπως είπε: "Βλέπω ότι η χρήση νέων τεχνολογιών γίνεται με χαρά και στην Ελλάδα".

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμος Κεδίκογλου αναφέρθηκε στο ζήτημα της μετακίνησης κονδυλίων για την καλύτερη στήριξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας. Όπως ανέφερε η Πολιτεία διέθεσε ενίσχυση ύψους 20 εκατ. ευρώ επιλέγοντας με αυτό τον τρόπο το γρηγορότερο και δικαιότερο δυνατό μοντέλο το οποίο μπορούσε παράλληλα να εγκριθεί από την Ε.Ε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας όμως με θετικό πρόσημο ότι πολλές υδατοκαλλιέργειες βασίζονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ο πρ. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Αραχωβίτης υπογράμμισε ότι: "Η Ελλάδα έχει υψηλή τεχνογνωσία, έχει καλές προοπτικές παγκοσμίως ταυτόχρονα όμως αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα". Ωστόσο, επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας που επιβαρύνει πολύ λιγότερο το περιβάλλον. Ειδικά, για το θέμα της ενεργειακής κρίσης και το κόστος με το οποίο έχουν επιβαρυνθεί όλοι οι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα, ο ίδιος είπε ότι: "Το ενεργειακό κόστος έχει ξεπεράσει το 200%".

Στην αναγκαιότητα στήριξης του κλάδου αλλά και της αύξησης των διαθέσιμων πόρων αναφέρθηκε ο γραμματέας της Βουλής, βουλευτής Χαλκιδικής και Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Απόστολος Πάνας τονίζοντας ότι: "Έχουμε ανάγκη τη δυναμική ανάπτυξη κλάδων όπως της ιχθυοκαλλιέργειας. Η Ε.Ε. αποφάσισε τροποποιώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να παρέχουν στήριξη στον κλάδο. Τα μέτρα τα οποία θα παρθούν θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας".

Η προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαρίνα Πέτρου ξεκαθάρισε από την πλευρά της ότι η Ε.Ε. αντέδρασε άμεσα όσον αφορά τις συνέπειες του πολέμου. "Οι θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες επειδή δεν έχουν μεγάλη εξάρτηση από το ενεργειακό κόστος κυρίως έχουν πληγεί από τις συνέπειες του πολέμου". Αναφερόμενη στο πρόγραμμα ενίσχυσης του κλάδου, η ίδια περιέγραψε πως: "Αυτό που έπρεπε να κάνει το υπουργείο ήταν να βγει έναν όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Το χρονικό πλαίσιο που υπάρχει είναι μέχρι 31.12.22". Παράλληλα, μίλησε για το μέλλον του κλάδου, το οποίο σύμφωνα με την κ. Πέτρου είναι να απαγκιστρωθεί όλος ο τομέας της αλιείας από τα ορυκτά που αποτελούν κακή ενέργεια.

Στην έκτακτη ενίσχυση των 20 εκατ. ευρώ δημόσιας στάθηκε η προϊσταμένη Διεύθυνσης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα" του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευθυμία Γιοκαλά επισημαίνοντας ότι: "Η προσπάθεια μας ήταν να κάνουμε με αυτό το πρόγραμμα τους αδιάθετους πόρους, διαθέσιμους. Βρήκαμε τους πόρους και εκπονήσαμε τη μεθοδολογία με την οποία θα υπολογιστεί το ύψος της αντιστάθμισης. Αποζημιώνει τις επιχειρήσεις με 150 ευρώ τον τόνο της τροφής".

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), Απόστολος Τουραλιάς εξήρε τον κλάδο, λέγοντας ότι είναι ένας κλάδος πρωτογενούς παραγωγής με θαυμαστά επιτεύγματα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις βελτιώσεις στις οποίες μπορεί να προχωρήσει ο τομέας, ενώ όσον αφορά το θέμα των ενισχύσεων ξεκαθάρισε ότι:"Όταν μιλάμε για ενίσχυση υδατοκαλλιέργειας μιλάμε για την ενίσχυση των παραγωγών και όχι των εταιρειών". Σχετικά με το υπέρογκο μεταφορικό κόστος, ο ίδιος έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία λέγοντας ότι σε έναν κλάδο εξαγωγικό κατά 80%, η αύξηση του κόστους στις μεταφορές αγγίζει το 40%.

Η δυναμική προοπτική της Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας

Οι προκλήσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη, η αύξηση των πωλήσεων, η ενίσχυση του brand "ελληνικό ψάρι" και οι ψηφιακές τεχνολογίες συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου πάνελ του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συντονιστής του πάνελ ήταν ο διευθυντής του Realfm 97,8,Γιώργος Χουδαλάκης.

Ηευρωβουλευτής Ε.Λ.Κ., αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στην τοποθέτηση της ανέφερε ότι διαβάζοντας για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών «δεν ήξερα ότι έχουμε μια τέτοια πρωταθλήτρια δύναμη στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Είμαι εντυπωσιασμένη». Ως αντιπρόεδρος της επιτροπής διεθνούς εμπορίου της Ε.Ε. η κ. Ασημακοπούλου επεσήμανε ότι η αγορά της Ε.Ε. είναι 450 εκατομμύρια καταναλωτές. «Το εμπορικό δίκτυο συμφωνιών που έχει η Ε.Ε. με τρίτες χώρες είναι τεράστιο όπως και η γνώση που έχουν οι επιχειρήσεις». Παρότρυνε τους παραγωγούς να μην υποτιμούν την δύναμη που έχει η κοινοβουλευτική διπλωματία στα αιτήματα σας. «Μην υποτιμάτε ποτέ τις ανθρώπινες σχέσεις και να έχετε ένα δίκτυο επαφών στις Βρυξέλλες. Εάν θέλετε να πρωτοστατήσετε στην αγορά της ΕΕ είναι πολύ σημαντικό» τόνισε συμπληρώνοντας πως «Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις υπόλοιπες αγορές της ΕΕ χρειάζεται σωστή ενημέρωση».

Η γενική γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Χριστιάνα Καλογήρου τόνισε ότι ο κλάδος μπορεί να αποτελέσει ναυαρχίδα ανάπτυξης και παρουσίασε τα δεδομένα και τις προοπτικές του. Επεσήμανε ότι εγκρίθηκε και υλοποιείται το Πολυετές και Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2021-2030. Σύμφωνα με αυτό θα αξιοποιηθούν 88,8 εκατ. ευρώ του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 και 34,4 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης. Ανέφερε ότι ο εθνικός στρατηγικός στόχος είναι η ετήσια αύξηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας κατά 3% έως το 2025 και κατά 5% έως το 2030. Επεσήμανε ότι ο τζίρος την επόμενη πενταετία θα ξεπερασει το 1 δισ. ευρώ. Τόνισε ότι σήμερα ο κλάδος απασχολεί περίπου 14 χιλιάδες εργαζόμενους, σημειώνοντας ότι την επόμενη πενταετία θα ξεπερασει τους 20.000 άμεσα κι έμμεσα απασχολούμενους.

Η κ. Καλογήρου συνεχάρη τους διοργανωτές του Συμποσίου και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τις εταιρείες «Next is Now» και «Dome Consulting», καθώς και τον ΕΛΟΠΥ, που έδωσαν την ευκαιρία για μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση και επεσήμανε: «Ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας και αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα, ενώ παράλληλα προβαίνουμε στις απαραίτητες θεσμικές βελτιώσεις». Παράλλα, μίλησε για τον χωροταξικό σχεδιασμό και ανέφερε ότι με το υπουργείο Περιβάλλοντος έχουν μια άψογη συνεργασία, καθώς αυτό είναι υπεύθυνο για το συγκεκριμένο θέμα και εκτίμησε ότι η ενίσχυση των 20 εκατ. ευρώ θα έχει δοθεί μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. "Ακούγεται αισιόδοξο για ευρωπαϊκά χρήματα, ωστόσο η πρόκληση και ο σωστός σχεδιασμός φέρνουν πάντα ένα καλό αποτέλεσμα" κατέληξε η ίδια.

Ο αντιπρόεδρος του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, αν. καθ. Ιωάννης Θεοδώρου σημείωσε ότι το πανεπιστήμιο έχει ξεκινήσει μια έρευνα όπου γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα διαχείρισης του ψαριού αλλά και πως συνολικά αντιμετωπίζεται η εκτροφή στη θάλασσα. «Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τη βιβλιογραφία της τεκμηρίωσης» ανέφερε. Τόνισε μάλιστα τις σημαντικές διαφορές, που έχουν τα ευρωπαϊκά ψαρια ιχθυοκαλλιέργειας σε σχέση με τον ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. «Τα παραγόμενα ψαρια της Ευρώπης έχουν ειδικές κοινοτικές προδιαγραφές παραγωγής αλλά και κοινοτικούς ελέγχους ελέγχους που πιστοποιούν αυτές τις προδιαγραφές. Υπάρχουν συνεχείς αναβαθμίσεις και βελτιώσεις στις διαδικασίες».

Για τη σημασία των επιδοτήσεων έκανε λόγο και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΛΟΠΥ, Ιωάννης Χεκίμογλου ο οποίος σημείωσε ότι «Όταν η Ελλάδα παράγει το 50% της ευρωπαϊκής παραγωγής σημαίνει ότι όντως πιάνουν τόπο τα χρήματα των ανθρώπων που τα βάζουν». Όπως ανέφερε οι περισσότεροι παραγωγοί και ειδικά οι μεσαίες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε μεγάλες θυσίες προκειμένου να στήσουν και να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις αυτές. Έκανε λόγο για την δυσκολία -γραφειοκρατική και υποδομών- που παρατηρείται στη διαδικασία διαμόρφωσης νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειας. «Μια παραγωγική δραστηριότητα χρειάζεται 16-18 μήνες για να βγάλεις ψαρια. Για να ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία θέλει πάνω από δύο χρόνια συνολικά. Πρέπει να δημιουργηθούν περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών. Ένα σχέδιο για το που πρέπει να φτιάξουμε ιχθυοκαλλιέργειες» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χεκίμογλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), Απόστολος Αποστολάκος, τόνισε την σημασία του να σταματήσει ο διαχωρισμός των ψαριών σε άγρια και ιχθυοκαλλιέργειας όταν μπαίνουν στο εμπόριο. Όπως ανέφερε σε κανέναν άλλο τομέα πρωτεϊνούχας τροφής (όπως το μοσχάρι, το κοτόπουλο, κτλ) δεν υπάρχει αντίστοιχη κατηγοριοποίηση. Μιλώντας για την αυξανόμενη παραγωγική τάση από την Τουρκία, σημείωσε ότι η ελληνική αγορά έχει σαφές πλεονέκτημα καθώς υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κοινοτικούς ελέγχους διατηρώντας μια πολύ ανταγωνιστική τιμή απέναντι στου τουρκικό προϊόν.

Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης είναι η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) και η Fish From Greece. Χορηγοί οι: Μασούτης, MED FRIGO, IRIDA, UTC, PRAXIS, OKAA, ΗΛΙΟΣ, Αlni Technical Bureau, Soya Hellas, Μύλοι Σόγιας, ΝΑΥΣ, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Heart of Greece.

Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός και οι προκλήσεις μέχρι το 2030

Οι στόχοι και οι προσκλήσεις έως το 2030 και ο Χωροταξικός Σχεδιασμός, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας μας συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του τρίτου πάνελ του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συντονιστής του πάνελ ήταν η δημοσιογράφος, Βάσω Αγγελέτου.

Στις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέλος Επιτροπής Αλιείας, Κλάρα-Ευγενία Αγκιλέρα Γκαρθία. «Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες ανάπτυξής του. Αυτό απαιτεί ένα νομικό πλαίσιο αξιόπιστο, εξορθολογισμένο και ελκυστικό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση των εισαγωγών και η εξοικονόμηση του 70% της συνολικής ποσότητας θαλασσινών που καταναλώνουμε οι Ευρωπαίοι, μειώνοντας έτσι το εμπορικό μας έλλειμμα των 21 δισ. ευρώ. Η ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια πληροί υψηλά πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την ποικιλομορφία την ανταγωνιστικότητα και τις περιβαλλοντικές αποδόσεις. Αυτό αποτελεί τον δεύτερο μεγάλο στόχο του κλάδου», τόνισε. Εστίασε, δε, στη δυνατότητα του κλάδου να συμβάλει στην απεξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τον άνθρακα. «Η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να συμβάλει συνεκτικά στην παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών προς την κοινωνία. Η καλλιέργεια φυκιών και οστρακοειδών ειδικότερα μπορεί να συνεισφέρει στην απεξάρτηση της οικονομίας της Ε.Ε. από τον άνθρακα και εν τέλει στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής», είπε.

Στον Χωροταξικό Σχεδιασμό αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Δρ. Πολεοδόμος-Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ευθύμης Μπακογιάννης ανακοινώνοντας ότι πολύ σύντομα θα είναι στον αέρα ο διαγωνισμός για το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ιχθυοκαλλιέργειες, που θα ορίζει το πλαίσιο για την επόμενη δεκαετία. "Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χωροθέτηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς όσο αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εκκρεμότητα δεν μπορεί να δοθεί άδεια για νέα μονάδα υδατοκαλλιέργειας κ.α." δήλωσε ο ίδιος θέλοντος να τονίσει την κομβική σημασία του χωροταξικού. Ωστόσο, το πιο σημαντικό για τον γενικό γραμματέα είναι το κοινωνικό θέμα που συνδέεται με το χωροταξικό υπογραμμίζοντας ότι: "Είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το κοινωνικό. Δεχόμαστε συνεχώς επιστολές, προσφυγές κ.α. Όταν δεν γίνονται αποδεκτοί οι σχεδιασμοί από τις τοπικές κοινωνίες, τότε οι επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρές".

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πέτρος Βαρελίδης μίλησε για όλα τα ζητήματα που πρέπει να εξετάσει ο κλάδος σχετικά με το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο φαινόμενο του ευτροφισμού, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο είναι το βασικό περιβαλλοντικό ζήτημα των ιχθυοκαλλιεργειών. "Η λύση σε όλα τα ζητήματα είναι ο σωστός σχεδιασμός της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας" πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας. Μεταξύ των ζητημάτων που πρέπει να εξετάσει ο κλάδος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι επίσης τα ξενικά είδη, η χρήση τροφών που να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και το ενεργειακό αποτύπωμα.

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδατοκαλλιέργειας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αγγελική Καλλαρά δήλωσε ότι η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας επισημαίνοντας ότι: "Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν ένα ελπιδοφόρο και πολλά υποσχόμενο μέλλον για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών γενικότερα. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της αναφέρθηκε στο περιβαλλοντικά ζητήματα εξηγώντας ότι: "απαιτείται η άμεση συνεργασία όλων για να λύσουμε όλα τα προβλήματα του παρελθόντος¨.

"Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι μονόδρομος" επεσήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθ. Γεώργιος Κατσέλης. Σχετικά με το Χωροταξικό ο ίδιος είπε ότι: "Καλώς ή κακώς όσον αφορά το περιβάλλον ξεκινήσαμε με ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών". Για το θέμα των αντιδράσεων, όσον αφορά τον χωραταξικό σχεδιασμό, ο καθηγητής εξήγησε ότι σε μια έρευνα που πραγματοποίησαν οι μεγαλύτερες αντιδράσεις εμφανίζονται σε περιοχές που έχουν αντεπτυγμένη ιχθυοκαλλιέργεια και τουρισμό ή θέλουν να αναπτυχθούν στον κλάδο του τουρισμού, ενώ αντιδράσεις υπάρχουν όπως είπε και από περιοχές απομονωμένες.

Για την ιχθυοκαλλιέργεια του μέλλοντος μίλησε η Διευθύνουσα Σύμβουλος ΝΑΥΣ, Ιωάννα Αργυρού περιγράφοντας όλες τις νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή στον τομέα. "Οι υδατοκαλλιέργειες θα μπορούσαν να συνδυαστούν με υπεράκτιες πλατφόρμες αιολικών πάρκων, στα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν και φωτοβολταικά συστήματα. Σε αυτή τη περίπτωση θα έχουμε και διαφοροποίηση ως προς τα είδη. Όχι μόνο ψάρια, αλλά και φύκια, μύδια, στρείδια. Παράλληλα, θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες συνέργειες, όπως είναι η δημιουργία ενός τεχνητού υφάλου" ανέφερε η Ι. Αργυρού. Ένα θέμα που προέταξε η ίδια είναι και οι μεταρρυθμίσεις υπογραμμίζοντας ότι: "Θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις τόσο για την απλούστευση των διαδικασιών, όσο και για την απλούστευση της καινοτομίας που σχετίζεται με τις υδατοκαλλιέργειες".

