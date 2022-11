Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 - Γιώργος Γεωργαντάς: Δέσμευσή μας είναι η ανάπτυξη του κλάδου να γίνει εθνική προτεραιότητα

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Θάνου Μωριάτη

Οι Ιχθυοκαλλιέργειες ως πρωτογενής τομέας προϊόντων διατροφής έρχονται αντιμέτωπες με νέα δεδομένα. Τα νέα αυτά δεδομένα, οι πολιτικές αλλά και οι δράσεις προσαρμογής θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.