Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022: Η δυναμική προοπτική της Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας

Οι προκλήσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη, η αύξηση των πωλήσεων, η ενίσχυση του brand "ελληνικό ψάρι" και οι ψηφιακές τεχνολογίες συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου πάνελ του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συντονιστής του πάνελ ήταν ο διευθυντής του Realfm 97,8, Γιώργος Χουδαλάκης.