Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022: Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός και οι προκλήσεις μέχρι το 2030

Οι στόχοι και οι προσκλήσεις έως το 2030 και ο Χωροταξικός Σχεδιασμός, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας μας συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του τρίτου πάνελ του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συντονιστής του πάνελ ήταν η δημοσιογράφος, Βάσω Αγγελέτου.