Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022: Πόσο έχει επηρεάσει την μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια η ενεργειακή κρίση και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Οι πολιτικές και τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν για την ενίσχυση του κλάδου σε μια μάλιστα περίοδο που οι νέες κρίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο η ενεργειακή κρίση όσο και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο στρατηγικός σχεδιασμός αλλά και η ανάπτυξη των επενδύσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου πάνελ του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.