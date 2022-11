Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 - Σίμος Κεδίκογλου: Τα επόμενα πέντε χρόνια οι εξαγωγές αναμένεται να ξεπεράσουν σε τζίρο το 1 δισ. ευρώ

"Υπάρχουν τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου. Αυτή τη στιγμή ο ετήσιος τζίρος είναι περίπου στα 700 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 80% αφορά τις εξαγωγές. Τα επόμενα πέντε χρόνια αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ" εκτίμησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμος Κεδίκογλου στο πλαίσιο της συνέντευξης που παρέθεσε στον εκδότη-διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου κατά τη διάρκεια του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.