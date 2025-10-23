Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά από το ΚΕ.Π.ΚΑ - Real.gr

«Πνίγεσαι στα χρέη; Μπορούμε να σε βοηθήσουμε» είναι το μήνυμα της εκδήλωσης που διοργανώνει από το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους, το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών.

Παρέα με το ρομπότ Pepper, μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ενημερώνουν τους καταναλωτές για την παροχή δωρεάν συμβουλών που προσφέρουν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση οφειλών και υπερχρέωσης.

Όπως εξήγησε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η γενική γραμματέας του ΚΕΠΚΑ Ευαγγελία Κεκελέκη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DashBoard έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα με πληροφορίες για την πρόληψη και διαχείριση χρεών των καταναλωτών, διοργανώνονται σεμινάρια για την εκπαίδευση των καταναλωτών στα χρηματοοικονομικά προϊόντα και παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις οφειλές τους.

«Οι περισσότεροι που έρχονται στο ΚΕΠΚΑ και χρωστάνε δεν ξέρουν ούτε πώς να διευθετήσουν την οφειλή τους ούτε πού κατατάσσονται, αν είναι δηλαδή, για παράδειγμα, στα ευάλωτα νοικοκυριά ή αν μπορούν να κάνουν αίτηση για πτώχευση. Εμείς τους βοηθάμε να βρουν την κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση γι’ αυτούς», ανέφερε η κ. Κεκελέκη.

Πρώτα πάντως στη λίστα αιτημάτων των καταναλωτών που προστρέχουν για βοήθεια στο ΚΕΠΚΑ είναι τα στεγαστικά και καταναλωτικά τραπεζικά δάνεια και ακολουθούν οι χρεώσεις που αφορούν την ενέργεια.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DashBoard (Debt Advice Services Heading the Breaking of a Debt loop) στοχεύει στο να αυξήσει και να διευκολύνει την πρόσβαση των υπερχρεωμένων καταναλωτών, σε αξιόπιστες πληροφορίες και υπηρεσίες για τη διαχείριση του χρέους.