Συνάντηση Γιάννη Μπρατάκου με τον Επιτετραμμένο της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Ελλάδα κ. Wojciech Ponikiewski - Real.gr

Με τον Επιτετραμμένο της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Ελλάδα, κ. Wojciech Ponikiewski, είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μετά από συνάντηση με τον κ.Ponikiewski.

«Η Πολωνία, προσθέτει, αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές οικονομίες της Ευρώπης, με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, ισχυρό βιομηχανικό ιστό και ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας. Αντίστοιχα, η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, ο τουρισμός και οι νέες τεχνολογίες.

Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη διασύνδεση των ελληνικών επιχειρήσεων με νέες αγορές και ισχυρούς ευρωπαίους εταίρους».