Quantcast
Συνάντηση Γιάννη Μπρατάκου με τον Επιτετραμμένο της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Ελλάδα κ. Wojciech Ponikiewski - Real.gr
real player

Συνάντηση Γιάννη Μπρατάκου με τον Επιτετραμμένο της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Ελλάδα κ. Wojciech Ponikiewski

15:20, 07/08/2025
Συνάντηση Γιάννη Μπρατάκου με τον Επιτετραμμένο της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Ελλάδα κ. Wojciech Ponikiewski

Με τον Επιτετραμμένο της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Ελλάδα, κ. Wojciech Ponikiewski, είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μετά από συνάντηση με τον κ.Ponikiewski.

«Η Πολωνία, προσθέτει, αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές οικονομίες της Ευρώπης, με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, ισχυρό βιομηχανικό ιστό και ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας. Αντίστοιχα, η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, ο τουρισμός και οι νέες τεχνολογίες.

Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη διασύνδεση των ελληνικών επιχειρήσεων με νέες αγορές και ισχυρούς ευρωπαίους εταίρους».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved