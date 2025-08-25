Συνάντηση Καφούνη-Πιτσιλή: Στο επίκεντρο η λειτουργία των τελωνείων και οι τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις - Real.gr

Την περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την διευκόλυνση της λειτουργίας των τελωνείων, ζήτησε η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, καθώς και την προώθηση της πρότασής της για τη θεσμοθέτηση της εμπορικής τουριστικής επιχείρησης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στην συνάντηση που είχαν, με τον κ. Πιτσιλή, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης και ο γενικός γραμματέας της συνομοσπονδίας, Δώρος Καπράλος, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των τελωνείων και στις τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνεται, «εξετάσθηκε η δυνατότητα άντλησης στοιχείων από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη για τη φορολογική κατηγοριοποίηση της εμπορικής τουριστικής επιχείρησης».

Για τη λειτουργία των τελωνείων, ο κ. Καφούνης υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ομαλής ροής στον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων, ώστε να αποφεύγονται επιπλέον επιβαρύνσεις και να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ο κ. Πιτσιλής δήλωσε: «Στην ΑΑΔΕ συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου για την ψηφιοποίηση και κεντρικοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών λειτουργιών της χώρας. Με τη σύσταση των Τελωνειακών Ελεγκτικών Κέντρων και την ενοποίηση των Τελωνείων Πειραιά, αναβαθμίζουμε την ποιότητα του τελωνειακού ελέγχου και εκσυγχρονίζουμε τις τελωνειακές διαδικασίες. Σε αυτή την κατεύθυνση, η συνεργασία μας με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς είναι καθοριστική. Στη συνάντησή μας με την ΕΣΕΕ επιβεβαιώσαμε την κοινή μας δέσμευσή για στενή συνεργασία και αποφασίσαμε να εργαστούμε από κοινού για την ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τις διευκολύνσεις που παρέχονται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και απλοποιούν σημαντικά την εκτέλεση των τελωνειακών διατυπώσεων, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού επιχειρείν».

Από την πλευρά του ο κ. Καφούνης δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την παραγωγική συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Πιτσιλή. Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική και μας δίνει τη δυνατότητα να προωθούμε προς επίλυση σοβαρά θεσμικά ή διαδικαστικά ζητήματα, στοχεύοντας στην απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι κρίσιμες για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ο δικός μας ρόλος είναι να επισημαίνουμε προβλήματα και να προτείνουμε τεκμηριωμένες λύσεις».