Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030»: Ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση και αγορά εργασίας στο επίκεντρο του διαλόγου για την ανάπτυξη - Real.gr

Οι μεγάλες ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας, οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, η αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του πάνελ με θέμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Οικονομική Ανάπτυξη», στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030», που διοργανώθηκε από τη Next is Now και τη Dome Consulting. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαριάνα Πυργιώτη.

Του Θάνου Μωριάτη

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ανέδειξε την ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας γύρω από την τεχνική εκπαίδευση, τονίζοντας πως οι μαθητές εξακολουθούν να επιλέγουν κυρίως το Γενικό Λύκειο και όχι τα ΕΠΑΛ, παρότι αυτά προσφέρουν άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Όπως είπε, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύονται οι υποδομές στα εργαστηριακά κέντρα, ενώ τα πρότυπα ΕΠΑΛ, τα νέα προγράμματα σπουδών και βιβλία και η σύνδεση με τα κέντρα σταδιοδρομίας στοχεύουν σε ένα πιο ποιοτικό και προσανατολισμένο σύστημα. Τόνισε επίσης την ανάγκη ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού στα ΕΠΑΛ και αναφέρθηκε στη σημασία του «ψηφιακού φροντιστηρίου» ως εργαλείο στήριξης.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Καραμέρος έθεσε την ανάγκη για μεγαλύτερη ποσοτική και ποιοτική παρέμβαση στην τεχνική εκπαίδευση, περιγράφοντας εικόνες συμφόρησης στα ΕΠΑΛ, όπως αυτό της Ραφήνας. Παράλληλα, ανέδειξε τις χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό και την οικοδομή και υπογράμμισε πως πρέπει να τεθεί στο τραπέζι η συζήτηση για την ενσωμάτωση των μεταναστών, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να υπάρξει ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονομίας με όρους κοινωνικής συνοχής.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιχαήλ Σφακιανάκης, μίλησε για τη σημασία ενός πανεπιστημίου που λειτουργεί ως «σπίτι» για τον φοιτητή, δημιουργώντας συνθήκες εμπιστοσύνης και παραγωγής γνώσης. Αναφέρθηκε στον επιτυχημένο σχεδιασμό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της αγοράς και προσφέρουν άμεση αξιοποίηση των δεξιοτήτων.

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης υπογράμμισε ότι η ανεργία έχει μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και ότι η ελληνική οικονομία πέτυχε ταυτόχρονη αύξηση μισθών και μείωση ανεργίας – κάτι που, όπως είπε, δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Εστίασε στις προκλήσεις της επόμενης πενταετίας και δεκαετίας, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας την ανάγκη για εκπαίδευση και κατάρτιση που να προετοιμάζει τις επόμενες γενιές για τις ταχύτατες αλλαγές που έρχονται.

Το πάνελ ανέδειξε τη σημασία μιας εθνικής στρατηγικής που θα εστιάζει όχι μόνο στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης, αλλά και στη δίκαιη και βιώσιμη συμμετοχή του ανθρώπινου ως δυναμικού στη νέα εποχή.

