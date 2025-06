Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» - Κ. Χατζηδάκης: «Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις» - Real.gr

Τους στόχους που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο οποίος άνοιξε τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώθηκε από τη Next is Now και τη Dome Consulting.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

«Αν γυρίζαμε 10 χρόνια πίσω, στον Ιούλιο του 2015 ποιος θα πίστευε ότι σήμερα η Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτύσσεται με υπερδιπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα είχε κάνει ρεκόρ επενδύσεων, θα είχε διπλάσιες εξαγωγές σε σχέση με την προ κρίσεως περίοδο και ότι θα είχαν μειωθεί 72 διαφορετικοί φόροι», σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

Ο ίδιος αναρωτήθηκε αν όλα αυτά που έχουν επιτευχθεί είναι αρκετά, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη πενταετία επεσήμανε ότι αυτές χωρίζονται σε τρεις κύριους άξονες. «Ο πρώτος άξονας είναι η παραγωγική οικονομία, ο δεύτερος άξονας είναι σύγχρονο κράτος και ο τρίτος τομέας είναι ευκαιρίες στους νέους.

Αναλύοντας καθένα από τους παραπάνω τομείς ο κ. Χατζηδάκης, σημείωσε ότι η «Ελλάδα έχει πρωτογενή πλεονάσματα και σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά πράγματα σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα, την παραγωτικότητα και την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών και των επενδύσεων. Το σχέδιο μας δεν είναι μόνο οι φορολογικές μειώσεις που θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο από τον Πρωθυπουργό. Είναι η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου μέχρι το τέλος του 2025. Είναι η προώθηση 245 τοπικών και πολεοδομικών σχεδίων που πρόκειται για μια τεράστια και δύσκολη μεταρρύθμιση».

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, παράλληλα υπογράμμισε ότι ακολουθούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, μια σειρά από μεγάλα οδικά έργα όπως το Πάτρα-Πύργος, στις αρχές του 2026 το μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών που είναι ένα τεράστιο έργο.

Παράλληλα, τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους, είναι άμεσα να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία ώστε να μειωθούν όπως χαρακτηριστικά είπε οι τρέλες της καθημερινότητας. «Τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν νομοσχέδια που θα ξεριζώνουν αυτά τα διαχρονικά προβλήματα», σημείωσε ο Αντιπρόεδρος και υπογράμμισε ότι θα υπάρξει περαιτέρω επέκταση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων».

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, με βάση τα επίσημα στοιχεία οι νέοι που επιστρέφουν στη χώρα μας είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν για να εργαστούν, γεγονός που αποδεικνύει ότι κάτι έχει αλλάξει. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι θα υπάρξει μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων όχι μόνο για να σταθεροποιηθεί αυτή η τάση αλλά να ενισχυθεί περισσότερο, ενώ υπογράμμισε ότι το δημογραφικό βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης.

Σιδηροδρομική διασύνδεση

Από την πλευρά του, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κατά τον χαιρετισμό του σημείωσε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ελλάδα μαζί με την Ευρώπη να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές γυρίζοντας σελίδα.

«Τα τελευταία 15 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια αλλά αντέξαμε και σήμερα μπορούμε με αυτοπεποίθηση να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου για λύσεις. Είναι σαφές ότι αυτό είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων αποτελεσματικών πολιτικών. Ωστόσο θα πρέπει να συνεχίσουμε να δρούμε με αποφασιστικότητα και να γνωρίζουμε ποια είναι τα εργαλεία που μας ανοίγουν περαιτέρω τους δρόμους».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφερόμενος στο χαρτοφυλάκιο του ως Ευρωπαίος Επίτροπος, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι ένα ισχυρός παίκτης που επιδεικνύει μεγάλη αποφασιστικότητα σε σημαντικά ζητήματα.

«Μια χώρα με ισχυρές υποδομές, οδικά δίκτυα και σιδηρόδρομο είναι μια χώρα που εμπνέει εμπιστοσύνη, που προσκαλεί για επενδύσεις, που αποπνέει σταθερότητα και προοπτική. Σε όλο αυτό δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Πριν από λίγες ημέρες κάλεσα τους υπουργούς της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στις Βρυξέλλες προκειμένου να τους ζητήσω να προχωρήσουμε μαζί με αποφασιστικότητα στη δημιουργία ενός σύγχρονου οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που θα συνδέει την Ελλάδα, την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την οικονομική, εμπορική και γεωστρατηγική αξία της Ελλάδος και των άλλων χωρών», είπε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

