Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» - Η ελληνική ναυτιλία στη νέα εποχή: Βιωσιμότητα, ασφάλεια και εκσυγχρονισμός λιμένων στο επίκεντρο του διαλόγου - Real.gr

Τις στρατηγικές προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας στη νέα εποχή συζήτησαν εκπρόσωποι θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων στο πάνελ με τίτλο «Η νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία – Βιώσιμη Ανάπτυξη & Ασφάλεια» στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030», που διοργανώθηκε από τη Next is Now και τη Dome Consulting. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Βάσω Αγγελέτου.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, Απόστολος Παπαποστόλου, επισήμανε την ανάγκη για δομική αναμόρφωση του λιμενικού συστήματος και επανεξέταση των αρμοδιοτήτων και των φορέων διαχείρισης. Τόνισε ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων – πολιτικής ηγεσίας, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων – είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη θετική εξέλιξη του τομέα. Ειδική αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους ψηφιοποίησης των διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και στη σημασία του συνδυασμού βιωσιμότητας και ασφάλειας ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης. Υπογράμμισε δε την ανάγκη για διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές στον λιμενικό κλάδο.

Η Αντιπρόεδρος του Ομίλου V Group of Companies, Γεωργία Λιναράκη, ανέδειξε τις δυνατότητες των ελληνικών λιμένων, τονίζοντας ότι δεν υστερούν σε τίποτα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά. Όπως είπε, στην Ελλάδα εφαρμόζεται πιστά η νομοθεσία, ενώ παρά την ύπαρξη περισσότερων από 150 φορέων διαχείρισης λιμένων, δεν έχει υπάρξει ούτε μία επίσημη καταγγελία για ανεπάρκεια υποδομών υποδοχής. Η ίδια σημείωσε το έργο της antipollution, που για δεκαετίες διαχειρίζεται χιλιάδες τόνους αποβλήτων σε όφελος του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τα υλικά αντί να τα απορρίπτει. Κατά την ίδια, το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της στρατηγικής συμμετοχής των ίδιων των χρηστών των λιμένων στη βιώσιμη διαχείριση.

Ο Παύλος Ξηραδάκης, Διευθυντής της Megatugs και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Συναφών Πλοίων, αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο των ρυμουλκών για την ασφάλεια των λιμένων. Όπως ανέφερε, κάθε χρόνο περίπου 12.000 πλοία ρυμουλκούνται στα ελληνικά λιμάνια. Το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος των πλοίων αλλάζει τις απαιτήσεις στις υποδομές και τις υπηρεσίες, και όπως είπε, ο κλάδος έχει ήδη προσαρμοστεί σε αυτές τις εξελίξεις, με απόλυτη προσήλωση στην ασφάλεια και τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το πάνελ κατέδειξε πως η ελληνική ναυτιλία, παρά τις προκλήσεις, διαθέτει τα θεμέλια και τις δυνατότητες για να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή. Με αιχμές τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την ενίσχυση της ασφάλειας, οι εκπρόσωποι του χώρου έστειλαν το μήνυμα πως ο κλάδος είναι έτοιμος να διατηρήσει τον στρατηγικό του ρόλο και να συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Δείτε τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου:

Πλατινένιος χορηγός Metlen. Χρυσοί χορηγοί ΑΚΤΟΡ, ALPHA BANK, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, THEONGroup, ΕΥΔΑΠ, AVAX. Ασημένιοι χορηγοί ΙΟΝ, Olympios, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, NETCompany. Χορηγοί Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Skaramangas Shipyard, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανί Α.Ε., EREN Hellas, ΑΝΤΙPOLLUTION, MEGATUGS, ΤΜΕΔΕ, ΗΛΙΟΣ, HELLENIQ ENERGY.