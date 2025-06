Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» - Κώστας Τσιάρας: «Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να επιστραφούν οι παράνομες επιδοτήσεις» - Real.gr

Με όχημα τη διαφάνεια ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πλάνο δημιουργίας μιας εντελώς διαφορετικής πραγματικότητας στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Την ανάγκη υιοθέτησης μιας εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε από το βήμα του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κατά την πρώτη μέρα της διοργάνωσης από τη Next is Now και τη Dome Consulting.

Το διήμερο συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ο αρμόδιος υπουργός διερωτώμενος από την δημοσιογράφο, Αμαλία Κάτζου για το φλέγον ζήτημα του αγροτικού τομέα των τελευταίων μηνών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστειλε σαφή μηνύματα για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής αγροτικής παραγωγής επισημαίνοντας ότι ναι μεν υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα στον κλάδο, ωστόσο όπως είπε: «Έχουμε κληθεί αυτή την περίοδο να τα αντιμετωπίσουμε και αυτό θα κάνουμε», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι: «με άλλα λόγια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να ενσωματωθεί στην ΑΑΔΕ, γιατί κάτω από το βάρος όλων αυτών των προβλημάτων και ενδείξεων, πρέπει να φτιάξουμε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα για τον οργανισμό ανοίγοντας όλα τα θέματα διαφάνειας. Πρέπει με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να φέρουμε την εποχή της απόλυτης διαφάνειας, ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες παραγωγοί να αισθάνονται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί με δικαιοσύνη».

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι δεν διακινδυνεύει η καταβολή των αποζημιώσεων, καθώς όπως είπε είναι χρέος της κυβέρνησης να διασφαλίσει την κατανομή των πόρων προς τους πραγματικούς δικαιούχους. «Αυτή τη περίοδο επιχειρούμε να βρούμε ασφαλιστικές δικλίδες και, ενδεχομένως, να κλείσουμε κάθε παράθυρα αμφισβήτησης με το κατά πώς διανέμονται οι πόροι. Πρόθεσή μας είναι να επιστραφούν οι παράνομες επιδοτήσεις».

Έρχεται νέο πρόγραμμα αγροτικής εκπαίδευσης

Η ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος της εθνικής στρατηγικής για τη μετεξέλιξη της αγροτικής παραγωγής, σύμφωνα με τον Κ. Τσιάρα. «Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε ακόμη περισσότερο την εκπαίδευση, για αυτό το επόμενο διάστημα θα “τρέξει” ένα νέο μεγάλο πρόγραμμα για την αγροτική εκπαίδευση δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων στο σύνολο του αγροτικού κόσμου. Η χώρα μας έχει ανάγκη από μία νέα γενιά αγροτών καταρτισμένων, καινοτόμων, με περιβαλλοντική και τεχνολογική συνείδηση» ανακοίνωσε ο υπουργός από το βήμα του συνεδρίου. Επιπλέον, ο Κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στο χθεσινό Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του ΕΛΓΟ-Δήμητρα και του Ιδρύματος Ευγενίδου θέλοντας να δείξει ότι γίνονται προσπάθειες για την ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου.

«Κρίσιμη για τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο είναι η καινοτομία»

Όσον αφορά την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα, ο υπουργός επιβεβαίωσε το γεγονός ότι είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι πρόκειται για τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της «γεωργίας του αύριο» και θα πρέπει να ενταχθούν ακόμη περισσότερο στη συμβουλή του πρωτογενούς τομέα, καθώς όπως είπε θα μεγιστοποιήσουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ελληνοποιήσεις

Τέλος, όσον αφορά το θέμα των ελληνοποιήσεων, ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ενδεικτικά, ανέφερε, ότι «το Πάσχα υλοποιήθηκαν κοντά στους 4.000 ελέγχους, σχεδόν 94% πάνω από την προηγούμενη χρονιά», καταλήγοντας ότι «Στόχος είναι να περιορίσουμε το φαινόμενο των εξελίξεων, καθώς δεν θα σας κρύψω ότι πρόκειται για έναν διαρκή αγώνα».

Δείτε live τις εργασίες του διήμερου συνεδρίου:

