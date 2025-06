Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» - Μανουσάκης: «Θα βοηθήσει η επιτάχυνση των διαδικασιών των αδειοδοτήσεων» - Real.gr

«Αν θέλουμε, καθώς αυξάνεται η κατανάλωση και καθώς έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να είμαστε ασφαλείς, πρέπει να έχουμε ένα ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένο σύστημα, τόνισε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, στην τοποθέτησή του, στην ενότητα «Βιώσιμη Ενέργεια, Υδατικοί Πόροι – Ισχυρή Οικονομία», του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώθηκε από τη Next is Now και τη Dome Consulting.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που παρουσιάζονται και στην γραφειοκρατία που φέρνουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, ο κ. Μανουσάκης, επεσήμανε ότι έχουν ήδη ληφθεί κάποιες αποφάσεις για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων των μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το υπουργείο Ενέργειας, τα προηγούμενα χρόνια.

«Είναι αλήθεια ότι αν θέλουμε να φτάσουμε στο 80% της πράσινης ηλεκτροπαραγωγής, το 2030, έχοντας ένα ασφαλές σύστημα, θα βοηθήσει πολύ τον ΑΔΜΗΕ να μπορέσει να εκτελέσει το πρόγραμμα του, μία επιτάχυνση σε όλη τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων. Όσο χρόνο μας παίρνει να χτίσουμε, τόσο χρόνο μας παίρνει να αδειοδοτήσουμε», σημείωσε ο Μάνος Μανουσάκης.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, αναφέρθηκε στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, λέγοντας ότι «οι καθυστερήσεις των ερευνών δεν έχουν εκτροχιάσει το πρόγραμμα του έργου. Αυτό όμως που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ είναι η διασφάλιση του εσόδου για τον διαχειριστή. Πρώτη φορά καταθέσαμε επισήμως τα στοιχεία για να πάρουμε το έσοδο, τον Ιούνιο του 2024 και έχουμε φτάσει Ιούνιο 2025 και δεν έχουμε δει ούτε ένα ευρώ. Έχουμε, εμείς, επενδύσει 250 εκατομμύρια ευρώ αποδεικνύοντας την προσήλωση μας στο έργο, το οποίο είναι ένας πολύ μεγάλος εθνικός στόχος και έχουμε τους δύο ρυθμιστές των κρατών, που αυτά ωφελούνται από το έργο, να μην μας έχουν δώσει το έσοδο. Αν αυτό συνεχιστεί , αυτό θα αποτελέσει ένα στοιχείο εκτροχιασμού».

Για τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας την επόμενη πενταετία, μίλησε η Αλεξάνδρα Σδούκου, Εκπρόσωπος Τύπου Νέας Δημοκρατίας, «Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν πέντε προκλήσεις. Η πρώτη πρόκληση είναι η ενεργειακή μετάβαση και απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, η δεύτερη είναι οι τιμές, η τρίτη είναι η κυβερνοασφαλεία ενέργειας. Η τέταρτη πρόκληση είναι η δημιουργία ενιαίας αγοράς και πέμπτη η ανάπτυξη δικτύων», τόνισε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Από την πλευρά της η Γεωργία Στεφανάκου, Γενική Διευθύντρια Μεγάλων Έργων ΕΥΔΑΠ, αναφέρθηκε στη διαχείριση υδάτινων πόρων. «Η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα φιλόδοξο δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα συνολικής αξίας 2, 5 δις. ευρώ, με στόχο την βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την αναβάθμιση των υποδομών της και την ενίσχυση της ενεργειακής ανταποδοτικότητάς της. Ειδικότερα στην ανατολική Αττική, υλοποιούμε σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντολογικά έργα της χώρας μας, προϋπολογισμού 1 δις. Τα έργα θα εξυπηρετήσουν 400.000 κατοίκους».

«Η τεχνολογία και η καινοτομία είναι θεμελιώδεις πυλώνες για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαχείρισης των υδατικών πόρων. Πράγματι υπάρχουν εργαλεία, όπως τα συστήματα αυτοματισμού, τα συστήματα τηλεμετρίας, οι έξυπνοι μετρητές, οι έξυπνοι αισθητήρες, η Τεχνητή Νοημοσύνη που μας δίνουν τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης όλων των υδατικών συστημάτων, σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, μας δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού διαρροών σε πραγματικό χρόνο, βλαβών και δυσλειτουργιών και ουσιαστικά μέσα από αυτά μπορούμε να βελτιστοποιούμε τη ζήτηση και την πρόληψη των κρίσεων», επεσήμανε ο Νικόλαος Πετρούλιας, Co-Founder Olympios Group.

Παράλληλα, ο κ. Πετρούλιας, πρόσθεσε «εμείς σαν όμιλος αξιοποιούμε τις τεχνολογίες αιχμής και έχοντας υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση αναπτύσσουμε και υλοποιούμε τέτοιες λύσεις. Η ψηφιοποιήση, η τεχνολογία και οι έξυπνες επιλογές νερού είναι οι βασικοί πυλώνες που μπορούν να μας βοηθήσουν σε μια ανθεκτική οικονομία».

Την ενότητα «Βιώσιμη Ενέργεια, Υδατικοί Πόροι – Ισχυρή Οικονομία», συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Φυντικάκης.

Δείτε τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου:

