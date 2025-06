Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» - Ν. Χατζηνικολάου: Το 2030 είναι ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και την Ε.Ε και ολόκληρο τον κόσμο - Real.gr

«Mε τη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου, φιλοδοξούμε να φέρουμε στο προσκήνιο κρίσιμες συζητήσεις για το μέλλον της Ελλάδας, με στόχο να αναδείξουμε την προοπτική και τη στρατηγική για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας μας κατά την επόμενη πενταετία», ανέφερε ο Εκδότης - Διευθυντής της Realnews και πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου στο καλωσόρισμά του κατά την έναρξη του διήμερου Συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030», το οποίο διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm και τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά.

“Η ιδέα αυτής της διημερίδας γεννήθηκε με έναν πολύ απλό τρόπο. Παρακολουθώντας καθημερινά τα θέματα της συζήτησης των πολιτικών, στους τηλεοπτικούς και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και στο Κοινοβούλιο. Με μεγάλη θλίψη έβλεπα καθημερινά ότι τα θέματα της συζήτησης δεν αφορούσαν συνήθως το μέλλον της πατρίδας. Δεν αφορούσαν την εθνική ατζέντα για το 2030. Mε τη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου, φιλοδοξούμε να φέρουμε στο προσκήνιο κρίσιμες συζητήσεις για το μέλλον της Ελλάδας, με στόχο να αναδείξουμε την προοπτική και τη στρατηγική για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας μας κατά την επόμενη πενταετία” επισήμανε ο κ. Χατζηνικολάου.

“Το 2030 είναι ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ενωση και για ολόκληρο τον κόσμο. Σας θυμίζω, γιατί δεν το θυμάται κανείς, δυστυχώς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, ότι τον Σεπτέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι ηγέτες των χωρών του Οργανισμού, υιοθέτησαν 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα υλοποίησης το 2030. Στην ατζέντα που έθεσαν περιέγραψαν τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνταν στην κοινωνική, την περιβαλλοντική και την οικονομική πολιτική ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινωνικής ευημερίας, της δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής προόδου, της εξάλειψης της φτώχειας και της αντιμετώπισης της απειλής της κλιματικής αλλαγής”, είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου και πρόσθεσε:

“Σήμερα, 5 χρόνια πριν από το ορόσημο που έχει τεθεί, πού βρισκόμαστε σε σχέση με τους στόχους που είχαν οριστεί; Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ελληνική οικονομία, που κατάφερε να ανακάμψει δυναμικά αφήνοντας πίσω της μια δεκαετή χρηματοπιστωτική κρίση και την περιπέτεια της πανδημίας; Ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο στο οποίο πρέπει να στηριχθεί η εγχώρια οικονομία για να επιτύχει τον στόχο της βιωσιμότητας; Ποιες θα είναι οι κομβικές εξελίξεις για τη χώρα μας κατά τα επόμενα 5 χρόνια; Το συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030», με ομιλίες, συνεντεύξεις και ανοιχτές συζητήσεις θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στα φλέγοντα αυτά ερωτήματα, αλλά και να καταγράψει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα μας την επόμενη πενταετία.”

