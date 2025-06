Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» - Ν. Κεραμέως: Πρέπει να βλέπουμε τις ανάγκες που έρχονται - Real.gr

Στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας των τελευταίων ετών βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, με τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους να απασχολούνται πλέον σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συνομίλησε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030», που διοργανώθηκε από τη Next is Now και τη Dome Consulting, με τη δημοσιογράφο Μαριάνα Πυργιώτη και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε το 2019 την ανεργία στο 18% και σήμερα είναι περίπου δέκα μονάδες κάτω.

Του Θάνου Μωριάτη

Η Υπουργός σημείωσε ότι το 2024 κατέγραψε την καλύτερη εργασιακής περιόδου που έχει υπάρξει ποτέ -θέτοντας ως ορόσημο τον Απρίλιο που αποτελεί και την εκκίνηση της εποχιακής εργασίας, ενώ για πρώτη φορά αυξάνεται σταθερά το ποσοστό των θέσεων πλήρους έναντι μερικής απασχόλησης. Όπως είπε, ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 28% τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια παραμένει μείζον ζήτημα, για το οποίο απαιτείται σύνθεση πολιτικών: αύξηση των αποδοχών και μείωση των βαρών. Υπενθύμισε ότι έχουν μειωθεί ήδη οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 μονάδες, ενώ ανάφερε το νομοσχέδιο με το οποίο ο κατώτατος μισθός θα προσδιορίζεται βάσει αλγόριθμου που λαμβάνει υπόψη πληθωρισμό, ρυθμό ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητα.

Στοχευμένες δράσεις εφαρμόζονται και για τη γυναικεία και νεανική απασχόληση, όπου –όπως τόνισε– η μείωση της ανεργίας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το γενικό ποσοστό. Η πολιτική επικεντρώνεται σε τέσσερις κοινωνικές ομάδες: γυναίκες, νέους, άτομα με αναπηρία και μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους, ώστε να μην αποκλείεται κανείς από την παραγωγή και την ανάπτυξη.

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις διεθνείς τάσεις και στη σημασία της πρόβλεψης: «Πρέπει να βλέπουμε τις ανάγκες που έρχονται. Στην πράσινη ανάπτυξη, στις ψηφιακές δεξιότητες, στις ειδικότητες που ήδη ζητά η αγορά αλλά και θα ζητά ακόμη περισσότερο στο μέλλον». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα τεχνικά επαγγέλματα, που –όπως είπε– είχαν παραμεληθεί αλλά πλέον εντάσσονται στρατηγικά στον σχεδιασμό, καθώς χωρίς ενίσχυση αυτών των τομέων δεν μπορεί να υπάρξει διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Τέλος, έκανε λόγο για ένα χρέος της πολιτείας και της κοινωνίας να αποκαταστήσει την κοινωνική αποδοχή και την ελκυστικότητα αυτών των επαγγελμάτων. «Θέλουμε περισσότερες και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αν δεν επενδύσουμε στα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση, θα χτυπήσουμε το ταβάνι της ανάπτυξης πολύ γρήγορα».

Δείτε τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου:

