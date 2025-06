Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» - Στ. Καλαφάτης: Με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες προσπαθούμε να κερδίσουμε το μέλλον που είναι ήδη εδώ - Real.gr

«Με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες προσπαθούμε να κερδίσουμε το μέλλον που είναι ήδη εδώ», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, την πρώτη μέρα του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Η επένδυση στην έρευνα και στο επιστημονικό δυναμικό αποτελεί πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις σύγχρονες οικονομίες, πρόσθεσε ο κος Καλαφάτης.