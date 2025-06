Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» – Συνέντευξη του Στ. Παπασταύρου στον Ν. Χατζηνικολάου: Τα οικόπεδα νότια της Κρήτης de facto ακυρώνουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Real.gr

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, με βασικά θέματα συζήτησης την ενεργειακή πολιτική και τις τιμές της ενέργειας, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα αλλά και τη διαμόρφωση των οικοδομικών αδειών μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, παραχώρησε ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Εκδότη-Διευθυντή της Realnews και πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ, Νίκο Χατζηνικολάου, κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030», το οποίο διοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Της Δήμητρας Πανανού

Αναφερόμενος ο κ. Παπασταύρου στη σημασία που έχει για τη χώρα μας η ενεργειακή αυτονομία της ευρύτερης περιοχής τόνισε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου – Ισραήλ προχωρά με βάση το σχεδιασμό της ελληνικής κυβέρνησης. «Το έργο θα γίνει. Ο χρόνος ολοκλήρωσής του επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους αλλά δεν υπάρχει κάτι που έχει αλλάξει την επιθυμία μας και την πρόθεσή μας να υλοποιήσουμε αυτό το έργο», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στον διαγωνισμό για τα οικόπεδα νότια της Κρήτης, με στόχο την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο ενεργειακός κολοσσός Chevron, ο αρμόδιος υπουργός τόνισε ότι ο σχετικός διαγωνισμός δημοσιεύτηκε στο φύλλο της ευρωπαϊκής εφημερίδας και μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί. «Σύντομα θα προχωρήσουμε στη διαπραγμάτευση για ανάδοχο. Τα οικόπεδα νότια της Κρήτης de facto ακυρώνουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο», σχολίασε.

Και στη συνέχεια ερωτηθείς σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό σημείωσε ότι «με τον σχεδιασμό που ανακοινώθηκε αναγνωρίζεται η επήρεια σε όλα μας τα νησιά. Η υφαλοκρηπίδα μας ακουμπάει την υφαλοκρηπίδα της Κύπρου. Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεαζόμαστε στην άσκηση των δικαιωμάτων μας από οποιαδήποτε πιθανή απειλή ή ενόχληση. Και το ίδιο θα γίνει και με το καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ. Στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στη Νίκαια τόσο ο πρόεδρος Μακρόν όσο και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμαναν ότι η δυνατότητα να ποντίσεις καλώδιο για θέμα ηλεκτρικής διασύνδεσης ή μεταφοράς δεδομένων είναι αδιαπραγμάτευτη».

Ο Σταύρος Παπασταύρου απάντησε και σε ότι αφορά στις υψηλές τιμές ενέργειας με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις εξήγησε ότι η τιμή της ενέργειας διαμορφώνεται από τέσσερις παράγοντες. Πρώτον την τιμή του φυσικού αερίου που έχει να κάνει με την τιμή που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεύτερον με το πώς έχει διαρθρωθεί η αγορά ενέργειας στην Ευρώπη, τρίτον τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα και το τέταρτον τεχνικά και μη τεχνικά θέματα, όπως οι διασυνδέσεις, η ρευματοκλοπή κ.α.

«Σε ότι αφορά στο δεύτερο ζήτημα, την ενιαία αγορά ενέργειας, το γεγονός ότι υπάρχει ένα σχίσμα μεταξύ της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της βόρειας Ευρώπης, με ορισμένες χώρες όπως π.χ. η Ελλάδα πληρώνουν ειδικά το καλοκαίρι υπερδιπλάσιο ρεύμα, αυτό είναι κάτι που δεν είναι ανεκτό. Την Κυριακή ξεκινάει το συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας και η χώρα μας θα θέσει επίσημα αυτό το ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν κάποιες χώρες να έχουν αρνητικές τιμές π.χ. στη Σουηδία και εμείς να έχουμε υπερδιπλάσιες τιμές. Η τιμή του ρεύματος είναι πρώτη προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία όχι μόνο γιατί επηρεάζει τα νοικοκυριά αλλά και γιατί επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας», τόνισε.

Παράλληλα, όπως είπε, οι ενεργειακές διασυνδέσεις των νησιών με την ηπειρωτική χώρα μπορούν να ρίξουν τις τιμές. «Αυτό είναι ένα κόστος που επιμερίζεται σε όλους μας γιατί προφανώς οι πολίτες των Δωδεκανήσων, του βορείου Αιγαίου και της Κρήτης πρέπει να έχουν την ίδια τιμή με τους υπόλοιπους πολίτες. Όσο τα νησιά μας δεν ήταν διασυνδεδεμένα έπρεπε να καίνε πετρέλαιο και αυτό ήταν πολύ δαπανηρό».

Μάλιστα, απαντώντας στα όσα νωρίτερα στο συνέδριο είχε καταλογίσει στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. Σωκράτης Φάμελλος για ανυπαρξία σχεδιασμού στην πράσινη ενέργεια, ο Σταύρος Παπασταύρου είπε: «Η πραγματικότητα είναι ότι σε σχέση με το 2019 η συνολική ισχύ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει υπερδιπλασιαστεί. Η πράσινη ενέργεια, που δεν χρησιμοποιήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταστήσει την Ελλάδα έβδομη στον κόσμο στην παραγωγή της. Με την ανάπτυξη των ΑΠΕ δημιουργούνται νέες προκλήσεις. Και στο θέμα της αποθήκευσης της πράσινης ενέργειας έχουν να γίνουν αρκετά ακόμα. Αλλά το να θεωρεί κανείς ότι στον συγκεκριμένο τομέα δεν υπήρξε πρόοδος παραβιάζει την κοινή λογική».

Ερωτηθείς σχετικά με τις οικοδομικές άδειες και πώς αυτές διαμορφώνονται ειδικά στους οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων μετά τη σχετική απόφαση του ΣτΕ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε ότι σύντομα θα είναι έτοιμη νομοθετική ρύθμιση. «Η χώρα μας για δεκαετίες νομοθετούσε με αλληλοκαλυπτόμενες ρυθμίσεις και αυτό δημιουργούσε μεγάλη ανασφάλεια. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ασφάλεια δικαίου στα πολεοδομικά θέματα. Μέσα στο 2025 προχωρούμε στην κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Σεβόμενη την απόφαση του ΣτΕ, αναγνωρίζοντας όμως ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για το δημογραφικό και επιστροφή των νέων στην περιφέρεια και συγχρόνως να βάζουμε περιορισμούς, δρομολογούμε μία νομοθετική ρύθμιση με στόχο να εφαρμοστεί άμεσα».

Τέλος, και σε ότι αφορά ακόμη ένα ζήτημα που απασχόλησε πρόσφατα την επικαιρότητα, αυτό της δημιουργίας δυο νέων θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο, ο Σταύρος Παπασταύρου υπενθύμισε ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν αναλάβει την υποχρέωση μέχρι το 2030 να έχουν προστατέψει τουλάχιστον το 30% των θαλάσσιων περιοχών τους.

«Η Ελλάδα δε θα το κάνει το 2030 αλλά το 2025. Δεν πρέπει κανείς να το επιδοκιμάσει αυτό; Τα δυο θαλάσσια πάρκα θα έχουν έκταση 14.000 τ.μ. στο Ιόνιο και 8.000 τ.μ. στο Αιγαίο. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα και θα ακολουθήσουν και άλλα πάρκα. Ο βασικός στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Προφανώς όλο αυτό έχει γεωπολιτικό χαρακτήρα αλλά από τη συνοχή και την προστασία της βιοποικιλότητας ξεκινάμε», κατέληξε.

Δείτε τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου:

