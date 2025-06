Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» – Θεοδωρικάκος: Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα θεσπίσει πόρους άνω των 4 δισ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια - Real.gr

«Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα θεσπίσει πόρους άνω των 4 δισ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στην πρώτη ημέρα του Συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030», το οποίο διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm και τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή ισορροπία, ο νόμος έρχεται να ενισχύσει στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας και της βιομηχανίας, διαμορφώνοντας το παραγωγικό πρότυπο της επόμενης πενταετίας.