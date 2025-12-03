Συνέδριο: «Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!» - Real.gr

Quantcast
Συνέδριο: «Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!»

15:22, 03/12/2025
Συνέδριο: «Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!»

Η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., στο Grand Hyatt Athens, στην αίθουσα “Παρθενών”, το 7ο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!».

Με την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και την υποστήριξη του ΕΟΤ, το συνέδριο θέτει στο επίκεντρο τις στρατηγικές που αναβαθμίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν: από τις επενδύσεις που διαμορφώνουν νέα πρότυπα ανάπτυξης μέχρι τις υποδομές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η εκδήλωση συγκεντρώνει υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες από την κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία και την αγορά, οι οποίοι θα καταθέσουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για τις προοπτικές, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του ελληνικού τουρισμού στη νέα εποχή.

Περισσότερες πληροφορίες https://tourismnow.gr/

