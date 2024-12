Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση!»: Ο πολιτισμός και ο τουρισμός, ως ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας

Ο πολιτιστικός τουρισμός που είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του τρίτου πάνελ του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση!» το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting. Οι ομιλητές του τρίτου πάνελ, το οποίο και συντόνισε ο δημοσιογράφος, Θάνος Μωριάτης, εστίασαν στον πολιτισμό και στους ισχυρούς και άμεσους δεσμούς, που όπως είπαν έχει με τον τουρισμό και οι οποίοι αποτελούν ένα θεμέλιο για την ανάπτυξη και την προβολή της ιστορίας της χώρας μας.