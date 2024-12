Η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., στο Grand Hyatt Athens, στην αίθουσα “Παρθενώνας”, συνέδριο με τίτλο: «Ελληνικός Τουρισμός: Μια Εθνική Υπόθεση!», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.