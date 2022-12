Συνέδριο «Ελληνικός τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και προοπτικές»-Κικίλιας: Θα ξεπεράσουμε τα 18 δισ. ευρώ τουριστικά έσοδα

Την πεποίθησή του ότι οι τουριστικές εισπράξεις θα ξεπεράσουν τα 18 δισ. ευρώ το 2022 εξέφρασε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο της συνέντευξης που παρέθεσε στον εκδότη-διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου κατά τη διάρκεια του 4ου Συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2022, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές» που διοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.