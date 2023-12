Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση» - Όλγα Κεφαλογιάννη: Πρωταγωνιστής επενδύσεων ο ελληνικός τουρισμός

Πρωταγωνιστή στην προσέλκυση επενδύσεων χαρακτήρισε τον ελληνικό τουρισμού η υπουργός Τουρισμού, Ολγα Κεφαλογιάννη, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 5ου συνεδρίου "Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση", το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.