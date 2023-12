Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση»: Τα νέα μοντέλα τουρισμού & οι εναλλακτικοί νησιωτικοί προορισμοί

Στις νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν τον τουρισμό του μέλλοντος αναφέρθηκε η υφυπουργός Τουρισμού, Έλενα Ράπτη, κατά την εισήγησή της στο συνέδριο "Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση", το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.