Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση» – Χατζηνικολάου: Υψηλή η ανθεκτικότητα του τουρισμού απέναντι στις προκλήσεις

Στην υψηλή ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού απέναντι σε διάφορες προκλήσεις και τις σημαντικές του επιτυχίες του κλάδου αναφέρθηκε ο εκδότης και διευθυντής της RealNews, Νίκος Χατζηνικολάου κατά τον χαιρετισμό του στο 5ο συνέδριο "Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση", το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.