Συνέδριο για τις Υποδομές και τα Δίκτυα – Ν. Χατζηνικολάου: Τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα

Του Θάνου Μωριάτη

Το μεγάλο στοίχημα είναι η τροχιά σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης της Ελλάδας να μετεξελιχθεί σε βιώσιμη και διατηρήσιμη αναπτυξιακή πορεία ανέφερε ο εκδότης – διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου κατά τον χαιρετισμό του στο Συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνει η Next is Now και η Dome Consulting.