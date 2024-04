Συνέδριο για τον Τουρισμό: Οι βιώσιμες υποδομές και τα ποιοτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης ως προορισμού

Οι βιώσιμες υποδομές στον τουρισμό και τα ποιοτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης ως προορισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο της α’ ενότητας του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!», το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.