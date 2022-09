Συνέδριο: Η Πράσινη Οικονομία στην Εποχή της Ενεργειακής Κρίσης - Η συζήτηση για την επόμενη ημέρα - Βίντεο

Πώς διασφαλίζεται η επάρκεια των φυσικών και ενεργειακών πόρων μέσα από τις πρωτοβουλίες των κρατικών και ιδιωτικών φορέων;

Τι μπορεί να κάνει ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας για να βοηθήσει τους πολίτες εν μέσω της ενεργειακής κρίσης; Απαντήσεις σε αυτά τα καίρια ερωτήματα θα δοθούν στο συνέδριο "Η Πράσινη Οικονομία στην Εποχή της Ενεργειακής Κρίσης" που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting στο Makedonia Palace στην Θεσσαλονίκη.

Παρακολουθήστε τις εργασίες του Συνεδρίου:

«Η πράσινη οικονομία στην εποχή της ενεργειακής κρίσης»

«Η Θεσσαλονίκη και ολόκληρη η Μακεδονία είναι σε μια φάση ταχείας οικονομικής εξέλιξης. Θεωρώ πως η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς το κέντρο των Βαλκανίων αλλά με το λιμάνι της και με την προβολή που έχει, εξελίσσεται σε ένα μεγάλο εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο. Η ενεργειακή κρίση είναι το φόντο μπροστά στο οποίο θα γίνει αυτό το συνέδριο», τόνισε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο εκδότης και διευθυντής της Realnews Νίκος Χατζηνικολάου, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου «Η πράσινη οικονομία στην εποχή της ενεργειακής κρίσης».

Το συνέδριο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει εκπονήσει η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης εστίασε, μεταξύ άλλων, κατά την ομιλία του ο Γιώργος Αμυράς, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Ζούμε ιστορικές στιγμές. Η ρωσική εισβολή ανέτρεψε βεβαιότητες και δεδομένα πολλών ετών. Τόσο η Ευρώπη όσο και η Ελλάδα είχαν δρομολογήσει τη μετάβαση στην «πράσινη» ενέργεια. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα ζόρικο ενεργειακά χειμώνα. Η κυβέρνηση έχει βάλει τις προτεραιότητές της για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τον «πράσινο» μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε ο Γ. Αμυράς, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση στην κατεύθυνση ανακούφισης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από το υψηλό ενεργειακό κόστος, φέρνοντας, μάλιστα, ως παράδειγμα την ισπανική κυβέρνηση, η οποία έχει διαθέσει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο ίδιο πλαίσιο λιγότερους από τους μισούς πόρους σε σχέση με την Ελλάδα.

Τόνισε, μάλιστα, ότι το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην ενεργειακή επάρκεια και απαρίθμησε τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στην αύξηση χωρητικότητας της Ρεβυθούσας. Ο Γ. Αμυράς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιεί η κυβέρνηση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «μόνο με συνεργασία και κοινό βηματισμό όλης της Ευρώπης μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα συνολικά».

Στο επίκεντρο της ομιλίας του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρέθηκαν και οι ΑΠΕ, οι οποίες, όπως είπε, είναι σε μεγάλο βαθμό η λύση για αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης. «Η Ελλάδα είναι γεμάτη από θησαυρούς, πλούτο και μαύρο χρυσό και εκεί πρέπει να στραφούμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, ο Γ. Αμυράς είπε πως αυτή αντιμετωπίζεται κυρίως με την προστασία της βιοποικιλότητας, επισημαίνοντας πως αυτή είναι «η μόνη ασφαλής οδός για να μη βρεθούμε σε χειρότερα κλιματικά δεδομένα στον πλανήτη». Στο πλαίσιο αυτό, εστίασε στις πρωτοβουλίες έχει λάβει η κυβέρνηση για την εξασφάλιση βιοποικιλότητας, αναφέροντας τα «Απάτητα βουνά», ένα καθεστώς προστασίας συγκεκριμένων βουνών, το πρόγραμμα Antinero για την προστασία και τον καθαρισμό των δασών και τη διάνοιξη δρόμων σε αυτά, καθώς και το μεταρρυθμιστικό σχέδιο «1.000 παρθένες παραλίες».

Ακολούθως τον λόγο πήρε ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο οποίος στον χαιρετισμό του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «η Κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα έτσι ώστε την επόμενη δεκαετία να κάνει άλματα ανάπτυξης. Στην περιφέρεια εργαζόμαστε μεθοδικά για να διασφαλίσουμε μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, την ενεργειακή θωράκιση της περιοχής». Μεταξύ άλλων ο Κων. Γιουτίκας αναφέρθηκε στο νέο βιοκλιματικό κτίριο της Περιφέρειας ενώ τόνισε ότι η Περιφέρεια στηρίζει την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων φορέων αλλά και πολλών κατοικιών. Στον τομέα της εξοικονόμησης, προχωρήσαμε στην αντικατάσταση 15.000 λαμπτήρων και επιτύχαμε εξοικονόμηση 60%. Στις ΑΠΕ, δημιουργούμε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα ενώ στην κεντρική Μακεδονία λειτουργούν οι περισσότερες μονάδες βιοαερίου στην χώρα. Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης αντικαθιστούμε τον στόλο και δίνουμε την δυνατότητα στους δήμους να εντάξουν ηλεκτρικά οχήματα και απορριμματοφόρα. Στην περιφέρεια χτίζουμε την πράσινη ανάπτυξη του 2023. ΗΘεσσαλονίκη ισχυρός πόλος ανάπτυξης. Δημιουργούμε τους όρους για να καταστήσουμε την Μακεδονία ανθεκτική στις προκλήσεις. Εύκολες απαντήσεις και μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Για αυτό ο υγιής διάλογος όπως αυτός που θα πραγματοποιηθεί στο συνέδριο είναι σημαντικές.

Στην συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος στον χαιρετισμό του στο συνέδριο επισήμανε ότι «μπαίνουμε σε μια περίοδο τέλειας καταιγίδας και εκεί είναι οι δήμοι και οι περιφέρειες που πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Οι προϋπολογισμοί ξεφεύγουν, οι ανάγκες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν διαφορετικά χωρίς να υπάρχουν κοινωνικές εντάσεις. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι η πράσινη οικονομία δεν είναι κάτι νέο. Η κατανάλωση ενέργειας και η κλιματική αλλαγή σχετίζονται απόλυτα μεταξύ τους. Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε από την Κομισιόν να είναι μια από 100 ουδέτερα κλιματικά πόλεις της Ευρώπης με ορίζοντα το 2030. Προχωράμε στην βιοκλιματική αναβάθμιση, σε ενεργειακά σχολικά συγκροτήματα, σε εγκατάσταση λαμπτήρων LED και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Στις αναπλάσεις του δημοσίου χρησιμοποιούμε υλικά νέας τεχνολογίας και όπου μπορούμε δέντρα και γενικά πράσινους χώρους. Ο δήμος Θεσσαλονίκης είναι πρωταθλητής στην ανακύκλωση αλλά από την άλλη πλευρά φέτος για πρώτη φορά επιβάλλεται το τέλος υγειονομικής ταφής. Για αυτό το πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Έχουμε εξασφαλίσει 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για αναπλάσεις και περισσότερο πράσινο. Προωθούμε την ηλεκτροκίνηση και αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να έχουμε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στην καθαριότητα ή και όπου αλλού μπορούμε. Σημαντικό κομμάτι είναι και οι χώροι πρασίνου και αναψυχής. Θα αξιοποιήσουμε κάθε πνεύμονα πρασίνου για να μπορεί ο κόσμος να έρχεται σε επαφή με την φύση. Είναι μια διαρκής προσπάθεια που γίνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση έτσι ώστε πολύ γρήγορα να καταφέρουμε όλα αυτά που για κάποιον λόγο δεν είχαν γίνει».

Κικίλιας: «10 φορές πάνω οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το 2019»

Η βιωσιμότητα, με έμφαση στις υποδομές, και η ηλεκτροκίνηση βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συζήτησης του δεύτερου πάνελ που συντόνισε η δημοσιογράφος Βάσω Αγγελέτου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Η πράσινη οικονομία στην εποχή της ενεργειακής κρίσης», το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις υψηλές επιδόσεις που καταγράφει φέτος ο ελληνικός τουρισμός αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας καταγράφει μέχρι σήμερα αύξηση της τάξης του 2%-2,5% σε σχέση με το 2019, «όταν όλες οι άλλες χώρες παρουσιάζουν μείωση».

Ο υπουργός Τουρισμού τόνισε επίσης ότι οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στη Θεσσαλονίκη σημειώνουν άνοδο σε ποσοστό 10%, ενώ εστίασε και στην αύξηση κατά 2,6% των εσόδων που καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) σε σχέση με το 2019, λέγοντας πως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα διαμορφωθούν, ως προς τις εισπράξεις, σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

Ο Β. Κικίλιας, μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως ο τουρισμός στήριξε και εξακολουθεί να στηρίζει το ΑΕΠ της χώρας, εκτιμώντας ότι τελικά οι εισπράξεις θα ανέλθουν σε επίπεδα άνω των 18,2 δισ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί το 2019. Όπως τόνισε, η Ελλάδα ριμπρανταρίστηκε ως ασφαλής προορισμός και πλέον αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Αναφερόμενος στην ισομερή κατανομή των μεγεθών του τουρισμού, ο Β. Κικίλιας μίλησε για την Ηπειρο, η οποία, όπως είπε, πριν από 10 χρόνια ήταν η πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης και σήμερα έχει αναδειχθεί σε έναν βιώσιμο τουριστικό προορισμό 12 μηνών. «Η Ηπειρος δείχνει τον τρόπο που μπορούμε να αναπτύξουμε ισομερώς τη βαριά μας βιομηχανία», είπε χαρακτηριστικά και έθεσε στο επίκεντρο της στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού για τα επόμενα χρόνια την ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού.

Στο πρόγραμμα που ήδη υλοποιείται σε δύο νησιά, στην Αστυπάλαια και στη Χάλκη, εστίασε από την πλευρά της η Αλεξάνδρα Σδούκου, γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, η οποία ανέλυσε το όραμα γύρω από τον στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης για τη μετατροπή όλων των ελληνικών νησιών σε πράσινα και έξυπνα νησιά. Το συγκεκριμένο σχέδιο, όπως ανέλυσε, βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες, ο πρώτος αφορά την παραγωγή ενέργειας, ο δεύτερος την ενεργειακή εξοικονόμηση με κτίρια ενεργειακά αποδοτικά και ο τρίτος τη σωστή διαχείριση απορριμμάτων και νερού.

«Το όραμα να “πρασινίσουν” τα νησιά γίνεται», είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να μετατρέψει το κάθε νησί, με βάση τις ανάγκες του, σε «πράσινο». Στην κατεύθυνση αυτή, μάλιστα, είπε ότι μέσα στο προσεχές διάστημα θα δημοσιευτεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συγκεκριμένα κριτήρια, έτσι ώστε όποια νησιά το επιθυμούν, να υποβάλουν τον φάκελό τους και να χρηματοδοτηθούν για συγκεκριμένα projects που θα υλοποιηθούν σε αυτά. Η Αλ.Σδούκου αναφέρθηκε και στην απανθρακοποίηση των ελληνικών νησιών μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ηλεκτροκίνηση.

Όπως είπε, το 2019 τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ήταν 800, ενώ σήμερα αριθμούν πάνω από 15.000, με τον αριθμό των φορτιστών να ανέρχεται σε 50 2019 και σήμερα να είναι κοντά στους 3.000, γεγονός στο οποίο συνέβαλε η θέσπιση ενός συγκεκριμένου πλαισίου που προωθεί την ηλεκτροκίνηση. Η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή στα προγράμματα «Κινούμαι ηλεκτρικά» και «Εξοικονομώ», καθώς και στο πρόγραμμα, ύψους 650 εκατ. ευρώ, που ανοίγει τη Δευτέρα και αφορά τα δημόσια κτίρια.

Η «απουσία» των έργων που έχουν δρομολογηθεί στη Θεσσαλονίκη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρέθηκε, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των σχολιασμών του Γιώργου Αρβανιτίδη, επικεφαλής Κοινοβουλευτικού Τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ο οποίος είπε πως όλα τα έργα θα πραγματοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ. «Είμαστε σε μία πόλη υψηλών προσδοκιών και των χαμηλών αποτελεσμάτων. Το πρόβλημα είναι τα μετρήσιμα μεγέθη και όχι η καλή πρόθεση. Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη συνεπάγονται μια άλλη πόλη», τόνισε χαρακτηριστικά. «Η ζωή μας θα αλλάξει. Πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα και όχι να ονειρευόμαστε. Αν δεν αρχίσουμε να χτίζουμε σε σταθερές βάσεις θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα τα επόμενα χρόνια», συμπλήρωσε ο Γ. Αρβανιτίδης.

Στα προβλήματα των κατοίκων της πόλης αναφέρθηκε από την πλευρά του ο δημοσιογράφος και διευθυντής Real FM 107,1, Μπάμπης Τζιομπάνογλου. Όπως επεσήμανε, οι κάτοικοι της πόλης «δεν θέλουν άλλες εξαγγελίες για έργα που δεν θα υλοποιηθούν ποτέ και για έργα που θα μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη σε μια μαγική μητρόπολη που δεν θα τη βιώσουν». Μάλιστα, όπως είπε, αναφερόμενος στην παρουσίαση από τον υφυπουργό Εσωτερικών (τομέα Μακεδονίας Θράκης) Σταύρο Καλαφάτη των 30+ έργων που έγιναν ή είναι σε φάση υλοποίησης ή σχεδιασμού για τη Θεσσαλονίκη του 2030, οι Θεσσαλονικείς παραμένουν επιφυλακτικοί. Τόνισε, δε, ότι οι κάτοικοι της πόλης προβληματίζονται, μεταξύ άλλων, για αποχετευτικό σύστημα και το κυκλοφοριακό.

Για τον σχεδιασμό του δήμου για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων με αντίστοιχους σταθμούς φόρτισης, μία ενέργεια η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2023 μίλησε με τη σειρά του ο Κωνσταντίνος Ιακώβου, αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, όπως τόνισε, ήδη ο δήμος έχει προμηθευτεί αντίστοιχα οχήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους χειριστές να εξοικειωθούν με τη χρήση τους.

Σκρέκας: «Είναι απαραίτητο να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Ο κ. Σκρέκας μιλώντας στο συνέδριο «Η πράσινη οικονομία στην εποχή της ενεργειακής κρίσης», το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, τόνισε ότι «η Ευρώπη και μπορεί και επιβάλλεται να λάβει αποφάσεις για να μπορέσει να στηρίξει την ευρωπαϊκή κοινωνία, τους ευρωπαίους πολίτες αλλά και την παραγωγική βάση συνολικά της Ευρώπης απέναντι σε μια ενεργειακή κρίση τεράστιων διαστάσεων που δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιου είδους τις τελευταίες δεκαετίες.

«Είναι πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπισθεί ακόμη και από τις μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του ’70, γιατί τότε το πρόβλημα αφορούσε μόνο το πετρέλαιο. Τότε είχε πολύ υψηλές τιμές στο πετρέλαιο, σήμερα έχουμε ιλιγγιώδεις τιμές στο φυσικό αέριο που είναι 10 και 12 φορές υψηλότερες σε σχέση με μια κανονική χρονιά, πριν από 1,5 έτος. Αυτό έχει παρασύρει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειες που και αυτές έχουν δεκαπλασιαστεί σε σχέση με πριν από έναν χρόνο και ταυτόχρονα έχουμε και πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου. Άρα αυτό το μείγμα υποδηλώνει ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει μέτρα. Αν με ρωτάτε αν είναι αργά, θα σας πω ότι: Κάλιο αργά παρά ποτέ».

Σε ερώτηση του εκδότη και διευθυντή της Realnews αν η Ελλάδα έχει κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι πιο γενναίο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και εκείνες λαμβάνουν μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεών τους, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμανε ότι «η Ελλάδα έχει πρωτοπορήσει και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, έχοντας προχωρήσει σε παρεμβάσεις που έχουν ρυθμιστικό χαρακτήρα, αφορούν τις υποδομές αλλά και μέτρα οικονομικής στήριξης. Η Ελλάδα έχει λάβει εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Ενέργειας και έχει εφαρμόσει εδώ και δύο μήνες έναν μηχανισμό που έχει αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή έχουμε βάλει ένα πλαφόν στην αποζημίωση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ανακτούμε από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής υπέρεσοδα τα οποία δημιουργούνται εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το ευρωπαϊκό μοντέλο προσδιορισμού της χονδρικής τιμής στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανακτήσει τους πρώτους δύο μήνες της λειτουργίας του μοντέλου πάνω από 1,5 δισ. ευρώ υπερεσόδων, έχουμε εισπράξει δηλαδή πίσω από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής πάνω από 1,5 δισ. ευρώ, το Σεπτέμβριο εκτιμούμε ότι θα ανακτήσουμε 1,1 δισ. ευρώ τα οποία στη συνέχεια αυτά έρχονται και επιστρέφουν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, που έχουμε συστήσει από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, το οποίο επιδοτεί τους λογαριασμούς ρεύματος. Είναι πολύ τιμητικό για την Ελλάδα ότι αυτός ο Μηχανισμός που η Ελλάδα έχει ήδη εφαρμόσει, συζητείται η πιθανότητα να εφαρμοσθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

«Επίσης, έχουμε προχωρήσει σε υποδομές, έχουν διπλασιάσει την χωρητικότητα της εγκατάστασης αεριοποίησης στην Ρεβυθούσα για να διασφαλίσουμε την επάρκεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην περίπτωση που διακοπεί η ροή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Ακόμη έχουμε προχωρήσει σε μέτρα οικονομικής ενίσχυσης απευθείας στους λογαριασμούς ρεύματος. Χρήματα που ένα μέρος προέρχεται από την ανάκτηση των εσόδων από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής αλλά και από την συμβολή του κρατικού προϋπολογισμού».

«Ο φόβος ότι η Ρωσία μπορεί να διακόψει εντελώς τη ροή του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη έχει εκτινάξει στα ύψη τις τιμές»

Στην ερώτηση του Ν. Χατζηνικολάου «εάν φταίει μόνο ο Πούτιν για αυτό που συμβαίνει, αυτός είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος. Είναι τόσο δυνατόν έτσι ώστε να μπορεί να «γονατίσει» ολόκληρη την Ευρώπη, ο Κ. Σκρέκας απάντησε ότι «η αλήθεια είναι ότι ναι ότι αυτή την στιγμή η τροφοδοτούμενη, συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση οφείλεται στον στραγγαλισμό της Ευρώπης από την Ρωσία σε ότι αφορά την ροή του φυσικού αερίου. Έχει κλείσει η στρόφιγγα, έχει μειωθεί τουλάχιστον, μέχρι την στιγμή που μιλάμε, κατά 80% η μόνιμη ροή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από τον Nord Stream 1. Έχει ανακοινωθεί και θα διακοπεί η λειτουργία του για 3-4 ημέρες εντός Σεπτεμβρίου και ο φόβος τελικά ότι μπορεί η Ρωσία να αποφασίσει την ολική διακοπή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη έχει εκτινάξει σε δυσθεώρητα ύψη τις τιμές του φυσικού αερίου και αυτό παρασύρει μαζί και την ηλεκτρική ενέργεια. Άρα, πράγματι αυτή την στιγμή θα έλεγα ότι βασική αιτία είναι η ρωσική στρατηγική στραγγαλισμού της Ευρώπης».

Σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της επάρκειας της χώρας με φυσικό αέριο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμανε ότι και εδώ προχωρήσαμε πολύ έγκαιρα ως κυβέρνηση στην αδειοδότηση και στην τοποθέτηση μια νέας πλωτής δεξαμενής στη Ρεβυθούσα που δίνει την δυνατότητα να διπλασιάσουμε σχεδόν την χωρητικότητα, την αποθηκευτική δυνατότητα αλλά και να δώσουμε τη δυνατότητα να μπορεί να υποδέχεται δύο πλοία ταυτόχρονα με υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG και αυτό να αυξήσει πολύ την δυνατότητα αεριοποίησης. Από κει και πέρα πρέπει να πούμε ότι η ΔΕΗ προχωράει σε ένα πρόγραμμα διπλασιασμού της ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, έχουν αυξηθεί οι εξορύξεις λιγνίτη και πρόκειται να μπει και μια νέα μονάδα λιγνίτη, η Πτολεμαϊδα 5 σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο και αυτό θα βοηθήσει να μειώσουμε την εισαγωγή φυσικού αερίου για την ηλεκτροπαραγωγή και έχουμε επίσης και την δυνατότητα 5 μονάδες φυσικού αερίου που είναι διπλού καυσίμου να χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο στην περίπτωση που έχουμε θέματα στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο από την Ρωσία.

«Ήδη τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν προχωρήσει σε μείωση της κατανάλωσης»

Επίσης, ο Κ. Σκρέκας ρωτήθηκε για τον εάν οι επιδοτήσεις είναι μια κανονική λύση, μια μόνιμη λύση ή μήπως με τις επιδοτήσεις παίρνει ένα λάθος μήνυμα εφησυχασμού η κοινωνία και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις ο υπουργός απάντησε ότι «καταρχάς είναι απαραίτητο να στηρίξουμε αυτή την στιγμή τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που μας έχει πλήξει. Και θα το κάνουμε για όσο χρειαστεί. Η ηλεκτρική ενέργεια σε ένα νοικοκυριό έχει μεγάλο βαθμό ανελαστικότητας. Δηλαδή ήδη τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν προχωρήσει σε μείωση της κατανάλωσης. Βλέπουμε ότι και τον Ιούνιο η κατανάλωση φυσικού αερίου και κατά συνέπεια της ηλεκτρικής ενέργειας ή να το πω καλύτερα η μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία εν πολλοίς παράγεται και από φυσικό αέριο έχει οδηγήσει σε μείωση φυσικού αερίου κατά 22% τον Ιούνιο και κατά 14% τον Ιούλιο».

«Συγκεκριμένα η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί κατά 13% τον Ιούλιο. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία έχει πάρει το μήνυμα και αντιλαμβάνεται ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας και ότι η εξοικονόμηση πρέπει να είναι βασικό τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης. Από κει και πέρα δεν μπορούμε να αφήσουμε τα νοικοκυριά απροστάτευτα γιατί οι τιμές έχουν δεκαπλασιασθεί. Εμείς απορροφούμε το 94% της αύξησης, παρόλα αυτά είναι πολύ πιο μειωμένοι οι λογαριασμοί του ρεύματος σε σχέση με τον προηγούμενο χειμώνα. Παρόλα αυτά όμως δεν λύνουμε το πρόβλημα. Άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να στηρίξουμε τα νοικοκυριά γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν να θερμανθούν τον χειμώνα , δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν, θα πρέπει να στηρίξουμε την παραγωγική βάση της χώρας γιατί θα πρέπει και μετά από αυτή την κρίση που κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί η Ελλάδα να βγει πιο δυνατή, όπως βγήκε πιο δυνατή μετά την πανδημία του κορωνοϊού, άρα ναι θα σας πω ότι αυτή την στιγμή οι επιδοτήσεις είναι απαραίτητες και για την κοινωνική συνοχή αλλά και στην επιβίωση της παραγωγικής βάσης και την στήριξη της Οικονομίας».

«Οι μικρές κινήσεις μπορούν να φέρουν μεγάλη εξοικονόμηση»

Καταλήγοντας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας αναφέρθηκε στην εξοικονόμηση ενέργειας τονίζοντας «ότι μικρές κινήσεις μπορούν να φέρουν μεγάλη εξοικονόμηση. Αυτό το έχει αντιληφθεί ήδη η ελληνική κοινωνία και τα ελληνικά νοικοκυριά και δείχνει τεράστια ωριμότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Βλέπω μειώσεις στις καταναλώσεις. Αυτό σημαίνει πολλά. Βεβαίως εδώ ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα. Για αυτό και προχωρήσαμε σε ένα εθνικό σχέδιο εξοικονόμησης, μείωσης της κατανάλωσης στο Δημόσιο , το οποίο το σχεδιάσαμε και με τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη έχουμε θέσει ως ένα στόχο μείωσης της κατανάλωσης στον Δημόσιο τομέα κατά 15%, έχουμε βεβαίως ορίσει ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορισθούν ενεργειακοί υπεύθυνοι για παράδειγμα για κάθε κτίριο έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονική όπου ο ενεργειακός υπεύθυνος θα πρέπει να ανεβάζει τα στοιχεία, τον αριθμό μετρητή και τις καταναλώσεις για να μετρήσουμε και να παρακολουθήσουμε εάν έγινε αυτή η μείωση και θα σας πω ότι υπάρχουν κίνητρα αλλά και ποινές για αυτούς τους οποίους δεν θα πετύχουν τον στόχο στον δημόσιο τομέα. Η επικοινωνιακή καμπάνια θα δίνει την δυνατότητα της ενημέρωσης των πολιτών, ποιες είναι αυτές οι μικρές κινήσεις που μπορούν να φέρουν πολύ μεγάλη εξοικονόμηση και άρα χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος και βεβαίως λιγότερες εισαγωγές φυσικού αερίου. Εγώ θα επαναλάβω στο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας την πρότασης της Ελλάδος για κεντρική ευρωπαϊκή λύση απέναντι σε αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση. Που πλήττει συνολικά την Ευρώπη και άρα και την χώρα μας».

Άδωνις Γεωργιάδης: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για ΑΠΕ

Στις τεράστιες δυνατότητες που έχει η Ελλάδα στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Αδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά την ομιλία του στο συνέδριο «Η πράσινη οικονομία στην εποχή της ενεργειακής κρίσης», το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

«Η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε είναι η μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ενωση τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσε αυτή η τεράστια κρίση, ωστόσο, να αναδειχθεί σε μία οικονομική και πολιτική ευκαιρία για την Ελλάδα, αναλόγως πώς θα αντιδράσουμε εμείς», είπε χαρακτηριστικά ο Αδ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα θα έπρεπε στις ΑΠΕ να έτρεχε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από άλλους. Έχουμε κάνει πράγματα, αλλά με βάση τις αντικειμενικές μας δυνατότητες έχουμε μείνει πίσω».

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόνισε, μάλιστα, πως η ενεργειακή κρίση και η αύξηση των τιμών ενέργειας ωθούν τη χώρα στην επιτάχυνση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, όχι μόνο επειδή είναι κλιματικά ωφέλιμες, αλλά επειδή τώρα είναι εξαιρετικά προσοδοφόρες. Ανέδειξε, δε, και το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από τις ΑΠΕ, λέγοντας: «Ο καπιταλισμός λειτουργεί με το συμφέρον. Το συμφέρον λοιπόν είναι να παράγεις ενέργεια από ΑΠΕ. Γι’ αυτό και αιτήματα επενδύσεων για ΑΠΕ που έρχονται κάθε μέρα στο υπουργείο είναι απεριόριστες. Είναι υπερβολικά περισσότερες από το διαθέσιμο δίκτυο, στο οποίο θα “κουμπώσουν” αυτά τα έργα. Τα επόμενα 4-6 χρόνια θα είναι χρόνια κοσμογονίας για το δίκτυο και τις επενδύσεις στις ΑΠΕ».

Ο Αδ. Γεωργιάδης είπε επίσης ότι για την Ελλάδα η «πράσινη» ενέργεια μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της και να αποκτήσει εξαγωγική δύναμη, ενώ, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει θεσπίσει τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις σε ολόκληρη τη Ευρώπη. «Το ρεύμα είναι σαν χρυσάφι και πρέπει να το καταναλώνουμε με σύνεση», κατέληξε.

Ενεργειακή Κρίση: Άμεσες και Μεσοπρόθεσμες Παρεμβάσεις

Στο πρώτο πάνελ με τίτλο Ενεργειακή Κρίση: Άμεσες και Μεσοπρόθεσμες Παρεμβάσεις, που συντόνισε η Μαριάννα Πυργιώτη Co-founder Dome Consulting Firm & Communication Expert η οποία αφού καλωσόρισε τους ομιλητές τόνισε ότι η ενεργειακή κρίση έχει πρακτικά προβλήματα και για το ότι σήμερα γίνεται και η σημερινή σύσκεψη των υπουργών Ενέργειας επισημαίνοντας ότι είναι 2 τρισεκατομμύρια το κόστος της ενεργειακής κρίσης.

Έθεσε το ερώτημα για το πώς συνεννοούνται οι ηγεσίες των κρατών μελών της ΕΕ για να υπάρχει η βέλτιστη αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τον λόγο πήρε η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή η οποία τόνισε ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέψουμε την μεγάλη εξάρτηση από την Ρωσία.

«Η Ευρώπη προσπαθεί να έχει μια συνάφεια με τα όσα συμβαίνουν και προσπαθεί να συνδέσει σε μια ομαλή μετάβαση στην πράσινη εποχή. Πέρα από την εξοικονόμηση και τις συστάσεις, πρέπει να υπάρχει συμφωνία για κοινές αγορές ενέργειας. Η δυνατότητα για αποθήκευση έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και αυτό που τώρα συζητείται είναι οι ελληνικές προτάσεις. Η Ελλάδα είναι σε μια διαρκή ετοιμότητα για να αποκτήσει ανθεκτικότητα. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα πώς μπορεί να μας βοηθήσει η Ευρώπη. Αυτές οι πολλαπλές κρίσεις οφείλουν να είναι μια ευκαιρία για κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές».

Επίσης η κυρία Καϊλή ανέφερε ότι η ενεργειακή κρίση έχει κοινωνικές επιπτώσεις. «Όταν μιλάμε για επιβολή πλαφόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχουμε τεράστιο θέμα αποθήκευσης. Πρέπει η Ελλάδα να έχει το δικό της πλάνο. Η πράσινη μετάβαση σίγουρα θα γίνει αλλά πρέπει να είναι ομαλή. Έχουνε ένα δύσκολο πραγματικά χειμώνα».

Στη συνέχεια της συζήτησης ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Αθανάσιος Δαγούμας υποστήριξε ότι όσον αφορά την ενεργειακή επάρκεια είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε συνεχώς. Σε ό,τι αφορά τις τιμές δρομολογήθηκαν δράσεις όπως μεταξύ άλλων έγινε μέσω της παρακράτησης των αυξημένων εσόδων με την φορολόγηση των κερδών. Θα κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση. Η λύση είναι οι πράσινες επενδύσεις. Εμείς θα πάμε σε κάθε περίπτωση προς την ενεργειακή μετάβαση.

Ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, τόνισε από την πλευρά του ότιτο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης είναι να μετατραπεί σε μια έλλειψη ενέργειας. Πέρα από την μόνιμη κρίση που είναι η κλιματική σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο κινδυνεύουμε από εξελίξεις που δεν μπορούμε εμείς να ελέγξουμε και να έχουμε έλλειψη ενέργειας. Πρέπει να μπούμε σε έναν τρόπο σκέψης που λέει ότι έρχεται μια δύσκολη περίοδος που πρέπει να ανταποκριθούμε. Ο ρόλος του διαχειριστή είναι να προβλέψει τα διάφορα σενάρια και να ενημερώσει έτσι ώστε να γίνουν προληπτικές κινήσεις. Να πάμε σε μεγαλύτερο ποσοστό ΑΠΕ στο μείγμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπάρχει εναλλακτική από το να γίνει πράσινη μετάβαση. Είμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος μεταβάλλεται λόγω της κλιματικής κρίσης. Θα επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση προκειμένου να έχουμε πράσινη ενέργεια και να έχουμε ηλεκτρική επάρκεια.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου και Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Παναγιώτης Γκλαβίνης ο οποίος επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «ότι συμβαίνει στην Ευρώπη, οφείλεται γιατί δεν είχαμε όση Ευρώπη χρειαζόμασταν για να το αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης υπήρχε από πριν. Η Ευρώπη φταίει για το τι δεν έκανε και για ότι έκανε. Δεν ανέπτυξε κοινή ενεργειακή εξωτερική πολιτική. Τα προβλήματα της ενέργειας είναι παγκόσμια. Τα πάντα αλλάζουν πάντα με την ενέργεια. Ποτέ δεν είχαμε το φάσμα ότι θα κρυώναμε τον χειμώνα. Πρέπει να επανασχεδιάσουμε τα πάντα.

Από την πλευρά του ο Eιδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας. Νίκος Τσάφος επισήμανε ότι «η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Προσπαθούμε να αποκόψουμε έναν από τους μεγαλύτερους παίχτες από το ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με την Ρωσία. Η ενεργειακή ασφάλεια έχει ένα κόστος. Δεν είναι μια κρίση της ενεργειακής μετάβασης αλλά του φυσικού αερίου. Έχουμε τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη τα τελευταία 70 χρόνια. Και δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε ότι αφορά την ικανότητά της να αντιμετωπίσει αυτή την ενεργειακή κρίση. Δεν έχουμε την ίδια έκθεση στο φυσικό αέριο, όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή στρατηγική».

Θ. Σκυλακάκης: «Μόνο ένας πόλεμος και μια παγκόσμια κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες τιμές»

Στο τρίτο πάνελ με τίτλο «Πράσινη Μετάβαση και Επενδύσεις», το οποίο συντόνισε ο Εκδότης και Διευθυντής της Realnews Νίκος Χατζηνικολάου, τον λόγο μεταξύ άλλων πήρε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ Νίκος Παπαθανάσης.

O κ. Παπαθανάσης επισήμανε ότι «εμείς ως κυβέρνηση λειτουργήσαμε πολύ πιο γρήγορα από την Ε.Ε. Προβλέψαμε να αναστείλουμε την ρήτρα αναπροσαρμογής και έχοντας τα αποτελέσματα της ανάπτυξης μπορούμε να δούμε τον δημοσιονομικό χώρο για περεταίρω μέτρα. Στον Αναπτυξιακό Νόμο, στις Στρατηγικές Επενδύσεις, στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης προβλέπονται οι πράσινες επενδύσεις. Έχουμε Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Καταφέραμε και πήραμε το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακή μετάβασης. Υπάρχουν 350 εκατ. ευρώ για την κατάρτιση εργαζομένων στις περιοχές που περιλαμβάνονται στην ενεργειακή μετάβαση. Η στήριξη των εργαζομένων στις περιοχές αυτές διατρέχει οριζόντια και μέσα από όλα τα προγράμματα», τόνισε.

«Όταν δεν δουλεύει μια αγορά, όπως αυτή του φυσικού αερίου, κάτι πρέπει να κάνεις»

Στην τοποθέτησή του ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική Θόδωρος Σκυλακάκης τόνισε ότι «όταν δεν δουλεύει μια αγορά, όπως είναι αυτή του φυσικού αερίου κάτι πρέπει να κάνεις. Όταν έχεις μια περίοδο ακραίας αβεβαιότητα ακολουθείς δύο αρχές. Η πρώτη αρχή είναι η λήψη αποφάσεων την τελευταία στιγμή και η δεύτερη αρχή είναι συντηρητική πολιτική. Μπορούμε να καλύψουμε την ελληνική οικονομία για το χειρότερο ρεαλιστικό κεφάλαιο. Οι ενεργειακές επενδύσεις θέλουν κατά μέσο όρο 3-5 χρόνια για να υλοποιηθούν. Στην περίπτωσή μας ο λιγνίτης ήταν και παραμένει πανάκριβη εκδοχή. Μόνο ένας πόλεμος και μια παγκόσμια κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες τιμές. Οι επενδύσεις μας στις ΑΠΕ έμειναν πίσω. Εμβληματικά έργα γίνονται για εξοικονόμηση και αποθήκευση και επίσης επενδύσεις με δάνεια και ελάχιστες ή μηδενικές επιδοτήσεις. Το ταμείο ανάκαμψης έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά και ένα μειονέκτημα που αφορά την χρονική λήξη του προγράμματος. Οι πράσινες επενδύσεις γίνονται με το 1/3 του φθηνότερου και πιο σύγχρονου λιγνίτη. Η πράσινη μετάβαση απαιτεί δεκάδες δισεκατομμύρια επενδύσεις. Που σημαίνει ότι απαιτεί εμπιστοσύνη. Έχουμε 30% αύξηση των πραγματικών επενδύσεων σε σχέση με τον τελευταίο χρόνο του ΣΥΡΙΖΑ».

Από την πλευρά του ο τ. αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι «η Ευρώπη παραμένει διστακτική και άρα αναποτελεσματική. Η Ευρώπη πολιτικά είναι ανεπαρκής σε ότι αφορά την σύγκρουση στην Ουκρανία και ενεργειακά είναι ανασφαλής. Η ενέργεια ως βασικό αγαθό παραγωγής και επιβίωσης δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας. Για την Ευρώπη και για την Ελλάδα στην έναρξη της πράσινης μετάβασης έχουμε την ενεργειακή κρίση που μας γυρίζει πίσω. Το ταμείο ανάκαμψης μπορεί να είναι ευκαιρία αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν υπάρχει «Εξοικονομώ» για την επιχειρηματικότητα. Χρειάζεται μια σοβαρή και αξιόπιστη πράσινη πολιτική. Οι επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη χρειάζεται και κράτος Δικαίου.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης τόνισε ότι «τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ κατάφερε να είναι σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν προηγουμένως. Το γεγονός ότι η ΔΕΗ άντεξε είναι γιατί έχει γίνει δουλειά το τελευταίο διάστημα. Το σχέδιο της ΔΕΗ είναι να κάνει μια πράσινη μετάβαση. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να γίνει η απολιγνιτοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να στηρίξουμε την ενεργειακή μετάβαση. Επίσης ακολουθούμε πολιτικές που έχουν συγκεκριμένους στόχους. Πέρα από την ενεργειακή κρίση υπάρχει και μια κλιματική κρίση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ΑΠΕ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος επισήμανε ότι «πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να αντεπεξέλθουμε σε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε. Το 2014 με το 2019 ο ΔΕΔΔΗΕ αποεπενδυόταν. Επιταχύναμε την υλοποίηση των επενδύσεων. Στόχος είναι οι ΑΠΕ, η ανθεκτικότητα του δικτύου, η αυτοματοποίηση του δικτύου και συνολικά η βελτίωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Τρέχουμε με απίστευτη ταχύτητα. Έχουμε νέο κέντρο εξυπηρέτησης των καταναλωτών και φυσικά κρατάμε υγιείς και ασφαλείς τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.