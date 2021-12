Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας: «Φέτος αναμένεται αύξηση της παραγωγής 3% αγγίζοντας τα επίπεδα προ-πανδημίας» - Το μήνυμα Μητσοτάκη

Η συμβολή του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η χώρα μας για να εισέλθει σε τροχιά σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και οι προσδοκίες και οι προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια, αποτελούν τα βασικά θέματα των εργασιών του 2ου συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2021 με θέμα «2021-2027: Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και τα κρίσιμα ορόσημα», που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.