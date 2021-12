Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας: Ο χωροταξικός σχεδιασμός και οι προκλήσεις για μία βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας μας αλλά και η σημασία να καταστεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων ζωνών και των παράκτιων περιφερειών συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου πάνελ του 2ου συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2021 με θέμα «Χωροταξία, πυλώνας αειφόρου ανάπτυξης» που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.