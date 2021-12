Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας: Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και τα κρίσιμα ορόσημα

Η συνταγή της επιτυχίας που κατέστησε την Ελλάδα ηγέτιδα δύναμη στις ιχθυοκαλλιέργειες, ο ρόλος του κλάδου ως πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και η συμβολή του στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει εν μέσω πανδημίας και οι προοπτικές για τη μετά Covid-19 εποχή, θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας του συνεδρίου που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη συμμετοχή κορυφαίων κυβερνητικών και κρατικών αξιωματούχων, διακεκριμένων επιστημόνων και στελεχών φορέων και επιχειρήσεων του κλάδου. Το Συνέδριο διεξάγεται στο Athens Marriott Hotel. Δείτε όλες τις πληροφορίες για το Συνέδριο στο www.aquaculture.gr