Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας: Περιβαλλοντική αειφορία και καινοτομία - Eργαλεία για την ανάπτυξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας

Η περιβαλλοντική αειφορία και η καινοτομία μέσω των οποίων θα αναπτυχθεί περαιτέρω η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια απασχόλησαν τους ομιλητές της τέταρτου πάνελ του 2ου συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2021 με θέμα «Περιβαλλοντική αειφορία και καινοτομία» που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.