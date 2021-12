Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας: Πυλώνας εξαγωγών οι ιχθυοκαλλιέργειες

Η οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τρίτης ενότητας του δεύτερου συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας - Ελλάδα 2021, με τίτλο «2021/2027: Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και τα κρίσιμα ορόσημα», που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.