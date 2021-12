Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας - Σπήλιος Λιβανός: Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται τη διάθεσή μας για ηρεμία στο Αιγαίο. Είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και όχι διμερές

«Στόχος μας είναι η αύξηση της ετήσιας παραγωγής να φτάσει το 3% έως το 2025 και στην επόμενη πενταετία δηλαδή έως το 2030, η ετήσια αύξηση να είναι της τάξεως του 5%» αποκάλυψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, κατά τη διάρκεια του 2ου συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2021 με θέμα «2021-2027: Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και τα κρίσιμα ορόσημα», που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.