Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας: Το μέλλον των ιχθυοκαλλιεργειών, οι επενδύσεις και οι νέες τεχνολογίες

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας, οι προοπτικές του κλάδου για τα επόμενα δέκα χρόνια, οι νέες τεχνολογίες που θα πρέπει να εισαχθούν στις ιχθυοκαλλιέργειες και η ανάπτυξη των επενδύσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου πάνελ του 2ου συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2021 με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές 2021-2030», που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.