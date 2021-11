Συνέδριο Next is now 2021 - Ελενα Κουντουρά: Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο

Στις υψηλές επιδόσεις που κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός τα χρόνια της θητείας της αναφέρθηκε η ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός Τουρισμού, Ελενα Κουντουρά, κατά την εισήγησή της στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, με συν-διοργανωτές την Next is Now και την Dome Consulting.