Συνέδριο Next is now 2021: Ελληνικός τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές

Παρακολουθείστε σε απευθείας σύνδεση τις εργασίες του συνεδρίου για τον ελληνικό τουρισμό. Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα.

LIVE:

Η πανδημία επέφερε βαρύ πλήγμα στην κοινωνική ευημερία και την οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Ο τουρισμός είναι από τους πρώτους κλάδους που χτυπήθηκαν με ένταση και μέσα σε αυτή την υγειονομική κρίση δοκιμάζεται σκληρά.

Ο ελληνικός τουρισμός, παρά τις σημαντικές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος σε αυτή τη δυσμενή συγκυρία, εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα, θέτοντας τις βάσεις για μια δυναμική ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να βρεθεί στην αιχμή της εθνικής προσπάθειας για την επιστροφή της Ελλάδας σε τροχιά βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.

Σε μια περίοδο μεγάλων και έντονων ανακατατάξεων, με την πανδημία να αλλάζει τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών παγκοσμίως, οι πρωταγωνιστές της τουριστικής αγοράς, στελέχη φορέων και επιχειρήσεων του κλάδου και εκπρόσωποι της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης θα συναντηθούν στην Αθήνα για να αναλύσουν τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο τουρισμός στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και τις τάσεις που θα κυριαρχήσουν στη μετά Covid-19 εποχή.

Η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, η περαιτέρω βελτίωση του τουριστικού προϊόντος ανά την επικράτεια με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στο Κράτος, τις περιφέρειες και τον ιδιωτικό τομέα, η προσέλκυση επενδύσεων, η δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, η διασύνδεση της τουριστικής αγοράς με άλλους παραγωγικούς κλάδους της χώρας με στόχο την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της οικονομίας και η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης από τον τουριστικό κλάδο, είναι τα βασικά «στοιχήματα» για την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού και θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας του συνεδρίου.

Βασίλης Κικίλιας: Το 2022 θα είναι η χρονιά που θα απογειωθεί ο ελληνικός τουρισμός

Την αισιοδοξία του ότι το 2022 θα είναι η χρονιά που θα απογειωθεί ο ελληνικός τουρισμός χάρη στη σκληρή δουλειά εξέφρασε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, κατά την εισήγησή του στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται από την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής.

Ο υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η μοναδικότητα του τουριστικού προϊόντος αποτελεί το ισχυρό brand της Ελλάδας, χωρίς ωστόσο αυτό να «σημαίνει ότι ο τουρισμός, η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, είναι στον αυτόματο πιλότο».

Ο Β. Κικίλιας έδωσε έμφαση στους 4 πυλώνες που παίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού, την αναβάθμιση των υποδομών, τη δημιουργία task force crisis management, την ψηφιοποίηση του τουριστικού προϊόντος και την αναμόρφωση και αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

«Με βάση αυτούς τους 4 πυλώνες θα κινηθούμε για να πετύχουμε τους μικρούς και μεγάλους μας στόχους, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη διάχυση των επισκεπτών μας σε όλη τη χώρα, ειδικά σε νέες και ανεξερεύνητες γωνιές της πατρίδας μας, την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, την ανάδειξη της κρουαζιέρας, την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού», είπε ο Β. Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού ετοιμάζεται από το υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ χειμερινή καμπάνια για την ύπαιθρο, για τις χειμερινές τουριστικές περιοχές, τα βουνά, καθώς και για τον τουρισμό city break σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι περισσότερο από ποτέ μια Εθνική Υπόθεση και έχει τεράστιες δυνατότητες και αυξημένες προοπτικές. «Είναι μια Εθνική Υπόθεση γιατί τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε ως χώρα, ανάγκη να είμαι Πρωταθλητές στον Τουρισμό. 1 στα 4 ευρώ της ελληνικής οικονομίας, το 25% δηλαδή του ΑΕΠ έρχεται έμμεσα ή άμεσα από τον τουρισμό μας», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

«Είναι λοιπόν εθνική υπόθεση για την πατρίδα μας το 2022 να είναι το έτος ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό».

Νίκος Χατζηνικολάου: «Ο ελληνικός τουρισμός εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα»

Στη δυναμική ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να βρεθεί στην αιχμή της εθνικής προσπάθειας για την επιστροφή της Ελλάδας σε τροχιά βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης αναφέρθηκε ο εκδότης και διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου, κατά την εισήγησή του στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, με συν-διοργανωτές την Next is Now και την Dome Consulting, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της ημερίδας.

«Η πανδημία έχει επιφέρει βαρύ πλήγμα στην κοινωνική ευημερία και την οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Ο τουρισμός είναι από τους πρώτους κλάδους που χτυπήθηκαν με ένταση και μέσα σε αυτή την υγειονομική κρίση δοκιμάζεται σκληρά. Ο ελληνικός τουρισμός εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα- όπως φάνηκε και από τις επιδόσεις του κατά την φετινή σεζόν- και θέτει τις βάσεις για μια δυναμική ανάκαμψη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 135,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 ενώ σημαντική ήταν και η άνοδος της τουριστικής κίνησης με τις αφίξεις στο 8μηνο να εμφανίζονται αυξημένες κατά 79,2% σε ετήσια βάση», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκδότης και διευθυντής της Realnews.

«Δεν είναι τυχαίο ότι οι αναλυτές μεγάλων χρηματοοικονομικών οίκων «βλέπουν» τον ελληνικό τουρισμό ως βασική κινητήριο δύναμη για την αναπτυξιακή πορεία της εγχώριας οικονομίας τα επόμενα χρόνια», συμπλήρωσε ο Νίκος Χατζηνικολάου και αναφέρθηκε στα βασικά στοιχήματα που καλείται να κερδίσει ο ελληνικός τουρισμός τα επόμενα χρόνια.

«Η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, οι νέες μορφές θεματικού τουρισμού, η περαιτέρω βελτίωση του τουριστικού προϊόντος ανά την επικράτεια με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος, τις περιφέρειες και τον ιδιωτικό τομέα, η προσέλκυση επενδύσεων, η δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, η διασύνδεση της τουριστικής αγοράς με άλλους παραγωγικούς κλάδους της χώρας με στόχο την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της οικονομίας και η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης από τον τουριστικό κλάδο, είναι τα βασικά «στοιχήματα» για την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού και θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας των εργασιών του συνεδρίου», είπε χαρακτηριστικά.