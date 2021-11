Συνέδριο Next is now 2021 - Φραγκάκης, ΕΟΤ: Αποδείξαμε την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού το 2020 και το 2021

«Η υγειονομική κρίση που έπληξε όλο τον κόσμο ήταν και η μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού. Παρά τις σημαντικές απώλειες, ήταν και μία ευκαιρία να αποδείξουμε ότι και σε αυτόν τον τομέα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αποδείξαμε ότι είμαστε για τα δύσκολα. Με την ίδια αποτελεσματικότητα πιστεύω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε και στην επόμενη μέρα και να κερδίσουμε και αυτό το κρίσιμο στοίχημα», είπε, μεταξύ άλλων, κατά την εισήγησή του στο 3o Συνέδριο «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται από την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, ο Δημήτρης Φραγκάκης, γενικός γραμματέας του ΕΟΤ.