Συνέδριο Next is now 2021 - Γιώργος Πατούλης: Στόχος η ανάδειξη της Αττικής ως παγκόσμιας μητρόπολης του τουρισμού

Στις δυνατότητες ανάδειξης της Αττικής ως παγκόσμιας μητρόπολης που αξίζει όλοι οι ταξιδιώτες να επισκεφθούν μία φορά στη ζωή τους εστίασε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται από την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής.