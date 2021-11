Συνέδριο Next is now 2021 - Νίκος Χατζηνικολάου: «Ο ελληνικός τουρισμός εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα»

Στη δυναμική ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να βρεθεί στην αιχμή της εθνικής προσπάθειας για την επιστροφή της Ελλάδας σε τροχιά βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης αναφέρθηκε ο εκδότης και διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου, κατά την εισήγησή του στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, με συν-διοργανωτές την Next is Now και την Dome Consulting, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της ημερίδας.