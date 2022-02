Συνέδριο: Οι μεγάλες προοπτικές της «γαλάζιας» οικονομίας για την Ελλάδα

Tο Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization - EPLO) σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, συνδιοργανώνουν την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, συνέδριο σε υβριδική μορφή με τίτλο «Blue Economy Forum ΙΙ: The Green-Blue Recovery and the UN Ocean Decade» προκειμένου να συμβάλουν στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξη της θαλάσσιας οικονομίας, η οποία αποτελεί κινητήρια δύναμη για την χώρα μας. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και υποστηρίζεται από την πρωτοβουλία για τη Δεκαετία των Ωκεανών των Ηνωμένων Εθνών (UN Ocean Decade).