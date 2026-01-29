Τα γερά πορτοφόλια του ελληνικού τουρισμού - Real.gr

Αμερικανοί, Καναδοί, Αυστραλοί και Ινδοί ήταν οι πιο γαλαντόμοι ταξιδιώτες το 2025.

Της ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε μια υψηλής σημασίας πηγή εσόδων για τον ελληνικό τουρισμό αναδεικνύονται οι μακρινές αγορές, με αιχμή τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία και εσχάτως την Ινδία. Εχοντας εδραιώσει τη θέση της στις προτιμήσεις ταξιδιωτών που προέρχονται από τις διαχρονικά κύριες δεξαμενές ξένων επισκεπτών, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, η Ελλάδα ενισχύει τη διείσδυσή της σε long haul χώρες, οι οποίες αποτελούν τη μαγιά για περαιτέρω τόνωση των βασικών δεικτών του τουρισμού.

Αν και οι συνολικές εισπράξεις από τις μακρινές αγορές υπολείπονται ακόμη εκείνων που προέρχονται από τις παραδοσιακές, ωστόσο η υψηλή μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη και η σημαντική ποσοστιαία αύξηση που καταγράφεται καλλιεργούν το έδαφος για μεγέθυνση του αποτυπώματός τους στο τελικό ταμείο του ελληνικού τουρισμού. Στα… ατού των long haul αγορών για τον ελληνικό τουρισμό περιλαμβάνονται επίσης η μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, τα premium ενδιαφέροντα και τα διαφορετικά ταξιδιωτικά πρότυπα που συνάδουν με την προσδοκώμενη εξέλιξη του κλάδου.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες επενδύουν στην ενίσχυση της απευθείας συνδεσιμότητας της Ελλάδας με μακρινές αγορές που έχουν σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και δύνανται να συμβάλουν καθοριστικά στην άμβλυνση της εποχικότητας.

Στην κορυφή

Ενδεικτικά της σημασίας που διαδραματίζουν οι μακρινές αγορές και ιδιαίτερα εκείνες των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας για την ανάπτυξη των μεγεθών του ελληνικού τουρισμού είναι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Σύμφωνα με αυτά, οι Αμερικανοί, οι Καναδοί και οι Αυστραλοί ήταν οι πιο ανοιχτοχέρηδες, καθώς δαπάνησαν τα μεγαλύτερα ποσά κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα το γ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους, δηλαδή του «θερμού» διαστήματος Ιουλίου – Σεπτεμβρίου.

Οι Καναδοί με δαπάνη ανά ταξίδι στα 1.682 ευρώ ήταν μακράν οι πιο γαλαντόμοι στην αιχμή της τουριστικής σεζόν, με τα έξοδα που πραγματοποίησαν να εμφανίζουν άνοδο σε ποσοστό 10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Δεύτεροι στη σχετική κατάταξη ακολουθούν οι Αυστραλοί με μέση δαπάνη ανά ταξίδι στα 1.346 ευρώ, ποσό ενισχυμένο σε ποσοστό 21% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, όταν η σχετική δαπάνη είχε διαμορφωθεί στα 1.110 ευρώ. Σταθερή αξία παραμένουν τα τελευταία χρόνια οι Αμερικανοί, οι οποίοι στο peak της περυσινής σεζόν δαπάνησαν 1.256 ευρώ ανά ταξίδι κατά μέσο όρο, ποσό που παραπέμπει σε άνοδο 11% σε ετήσια βάση από τα 1.130 ευρώ του 2024.

Σε επίπεδο συνολικών εισπράξεων, οι δαπάνες των Αυστραλών σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στο 42%. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ταξιδιώτες από τη συγκεκριμένη χώρα ξόδεψαν συνολικά 147 εκατ. ευρώ το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου του 2025 έναντι 104 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Μικρότερη αύξηση, σε ποσοστό 2,6%, καταγράφηκε και σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις των δαπανών των Αμερικανών για το γ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους, που διαμορφώθηκαν σε 726 εκατ. ευρώ από 708 εκατ. ευρώ το 2024.

Σημειώνεται, πάντως, πως η μέση δαπάνη ανά ταξίδι είναι ένας δείκτης που δεν συνάδει απαραίτητα με τις συνολικές εισπράξεις κάθε χώρας, καθώς είναι ένδειξη της αγοραστικής συμπεριφοράς των ταξιδιωτών.

Σε κάθε περίπτωση, η μέση δαπάνη των ταξιδιωτών που προέρχονται από τις συγκεκριμένες αγορές είναι υπερδιπλάσια, ακόμη και τριπλάσια, του εθνικού μέσου όρου.

Ιδιαίτερη περίπτωση

Σχετικά με την Ινδία, μπορεί να μην υπάρχουν καταγεγραμμένα τα βασικά μεγέθη της αγοράς, ωστόσο ο ρυθμός ανάπτυξης της ινδικής οικονομίας που διαμορφώνεται στο 6,5% και σήμερα αποτελεί την τέταρτη πιο ισχυρή οικονομία παγκοσμίως είναι ενδεικτικός της δυναμικής της. Μάλιστα, στόχος της κυβέρνησης, αλλά και των φορέων του τουρισμού, είναι ο τετραπλασιασμός των Ινδών που επισκέπτονται σήμερα την Ελλάδα, από περίπου 80.000 σε περισσότερους από 320.000 μέχρι το 2027. Σημειώνεται ότι σήμερα ο συνολικός πληθυσμός της Ινδίας είναι 1,5 δισ., ένα σημαντικό ποσοστό του οποίου δηλώνει ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 δολάρια.

Οι νέες συνδέσεις

Στη δυναμική των long haul αγορών και των δυνατοτήτων που κρύβουν επενδύουν σταθερά τα τελευταία χρόνια και οι αερομεταφορείς.

Στην κατεύθυνση αυτή, με ορίζοντα τη θερινή περίοδο του 2026, η American Airlines εγκαινιάζει μία νέα γραμμή μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, εκείνη μεταξύ Αθήνας και Ντάλας. Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία επεκτείνεται στην Ελλάδα και ξεκινά, αρχής γενομένης από τις 21 Μαΐου, την πέμπτη κατά σειρά καθημερινή πτήση της προς την Αθήνα με μια νέα σύνδεση από το Ντάλας.

Η εισαγωγή αυτού του νέου δρομολογίου της American Airlines προς την ελληνική πρωτεύουσα ανεβάζει τον αριθμό των απευθείας συνδέσεων με την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Σημειωτέον ότι η American Airlines είχε εγκαινιάσει το 2025 ένα ακόμη δρομολόγιο που συνέδεε την Αθήνα με τη Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα.

Φέτος, η Delta θα επαναφέρει το δρομολόγιο από την Ατλάντα 20 ημέρες νωρίτερα, ενώ η United από το Σικάγο, η Delta από τη Βοστώνη και η American από τη Σάρλοτ θα επαναλάβουν τις πτήσεις τους δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι για τη θερινή περίοδο ο αριθμός των απευθείας πτήσεων που εκτελούνταν μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ σε εβδομαδιαία βάση ανερχόταν στις 103, δηλαδή 21 περισσότερες σε σχέση με το 2024, όταν στο peak της σεζόν πραγματοποιούνταν 82 πτήσεις εβδομαδιαίως.

Αναφορικά με την έτερη υπερατλαντική αγορά, πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και Καναδά εκτελούσαν πέρυσι η Air Canada και η Air Transat, οι οποίες συνέδεαν την Αθήνα με το Τορόντο και το Μόντρεαλ. Φέτος, μάλιστα, η Air Canada θα επεκτείνει τη σεζόν, ξεκινώντας δρομολόγια από το Μόντρεαλ και το Τορόντο έναν μήνα νωρίτερα, δηλαδή στις 6 Μαρτίου. Στο ίδιο πλαίσιο, η IndiGO εγκαινιάζει τα απευθείας δρομολόγια μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, με την Aegean να ακολουθεί την άνοιξη.

Συγκεκριμένα, η ινδική αεροπορική ξεκινά έξι εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις από την Ινδία προς την Αθήνα τον Ιανουάριο. Αντίστοιχα, η Αegean θα ξεκινήσει τον προσεχή Μάρτιο πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Νέο Δελχί και αμέσως μετά, τον Μάιο, θα ξεκινήσει τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Βομβάη. Συνολικά οι δύο αερομεταφορείς θα προσφέρουν 14 δρομολόγια σε εβδομαδιαία βάση μεταξύ των δύο χωρών, εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό, αφού όχι μόνο θα τονωθεί η τουριστική κίνηση από την Ινδία προς την Ελλάδα με ταξιδιώτες υψηλής αγοραστικής δύναμης, αλλά θα αμβλυνθεί και η εποχικότητα, δεδομένου ότι οι Ινδοί δεν ταξιδεύουν μόνο το καλοκαίρι.