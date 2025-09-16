Ταχύτερες διαδικασίες για τη συνταξιοδότηση στο Δημόσιο - Νέα διάταξη - Real.gr

Διάταξη στο σχέδιο νόμου για το εργασιακό δίνει τη δυνατότητα σε δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και μέλη των σωμάτων ασφαλείας να εκκινούν τη διαδικασία σύνταξης πιο γρήγορα. Τι αλλάζει στους φακέλους.

Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στον υπηρεσιακό τους φάκελο θα μπορούν δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και ένστολοι, στρατιωτικοί και σώματα ασφαλείας, να υποβάλλουν την αίτηση στον ΕΦΚΑ, για τη λήψη κύριας και επικουρικούς σύνταξης αλλά και εφάπαξ. Διάταξη που προβλέπεται στο εργασιακό νομοσχέδιο (θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19 Σεπτεμβρίου) δίνει τη δυνατότητα χρήσης των στοιχείων αυτών, σε περίπτωση απώλειας οικονομικών στοιχείων μισθοδοσίας.

Στόχος είναι η διευκόλυνση των ασφαλισμένων αλλά και των εργαζόμενων στον Φορέα ώστε να ξεμπλοκάρει η διαδικασία έκδοσης κύριων συντάξεων, επικουρικών και εφάπαξ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του συστήματος Άτλας, στο τέλος Ιουνίου οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια σύνταξη ήταν 36.980, εκ των οποίων οι 15.120 ήταν ληξιπρόθεσμες, δηλαδή είχαν χρονικό εύρος αναμονής μεγαλύτερο των 90 ημερών. Από αυτές, το 8,4% ή 1.268 αιτήσεις αφορούν το Δημόσιο.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, σύμφωνα με την Έκθεση Συνεπειών που συνοδεύει το νομοσχέδιο, συμπληρώνονται οι διατάξεις περί Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), ιδίως για την περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των απαραίτητων στοιχείων. Η απουσία αυτών των στοιχείων, λόγω καταστροφής ή απώλειας για ασφαλιστικό χρόνο που διανύθηκε, χρήζει αντιμετώπισης για την ορθή απονομή κύριας, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.

