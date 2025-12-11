Quantcast
Τάκης Θεοδωρικάκος: Επιβεβαιώθηκε η βούληση των ΗΠΑ για νέα αναπτυξιακά projects στην Ελλάδα - Real.gr
Τάκης Θεοδωρικάκος: Επιβεβαιώθηκε η βούληση των ΗΠΑ για νέα αναπτυξιακά projects στην Ελλάδα

11:30, 11/12/2025
Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (DFC) Μπεν Μπλακ, είχε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο των επαφών του στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, κατά την διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η βούληση της αμερικανικής πλευράς να χρηματοδοτήσει νέα αναπτυξιακά projects στρατηγικής σημασίας στην χώρα μας, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των σύγχρονων τεχνολογιών. Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την ευρύτερη αξιοποίηση των ναυπηγείων της Ελευσίνας ως λιμενικού, διαμετακομιστικού και ενεργειακού κόμβου.

Συμφωνήθηκε, επίσης, η άμεση ενίσχυση της συνεργασίας των ΗΠΑ με το υπουργείο Ανάπτυξης για την προώθηση των συγκεκριμένων projects.

