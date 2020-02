«Ted’s Lounge» το όνομα του νέου χώρου στο Bay Clubhouse της Costa Navarino, στη μνήμη του Θεόδωρου Βασιλάκη

Σε μια συγκινητική εκδήλωση έγινε η ονοματοδοσία του clubhouse στο The Bay Course, αποτίοντας έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον αείμνηστο Θεόδωρο Βασιλάκη, ιδρυτή της Autohellas και της Aegean Airlines.

Η ονοματοδοσία «Ted’s Lounge» είναι μία συμβολική κίνηση, για να τιμήσει έναν άνθρωπο που με την πορεία και τις αρχές του, επηρέασε πολλούς και σε πολλά επίπεδα. Μέσα από τις επιχειρήσεις που ίδρυσε, δεν δημιούργησε μόνο χιλιάδες θέσεις εργασίας συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία, κυρίως όμως μετέδωσε ένα επαγγελματικό και προσωπικό ήθος, εμπνέοντας αναρίθμητους ανθρώπους. Η αγάπη του για το γκολφ, βοήθησε στην ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα μας και δημιούργησε υποδομές και θεσμούς που συνεισφέρουν μοναδικά στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδος.

Ο νέος χώρος που ονομάστηκε «Ted’s Lounge» και θα αποτελεί σημείο συνάντησης των γκολφέρ από όλο τον κόσμο, συμβολίζει επίσης τη δυνατή φιλία που ένωνε τον Θεόδωρο Βασιλάκη και τον Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο και το κοινό τους όραμα: ότι το γκολφ μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας μας ως ποιοτικός τουριστικός προορισμός για όλο το χρόνο. Ένα όραμα που το έκαναν πράξη στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, την Κρήτη και τη Μεσσηνία.

Ο Πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, ανέφερε: «Ο Θεόδωρος Βασιλάκης ξεχώριζε για το επιχειρηματικό του πνεύμα, την ηγετική του ικανότητα και τη μεγάλη του αγάπη για τη χώρα μας. Η αφοσίωση και η προσήλωσή του στην επίτευξη δύσκολων στόχων, ήταν απαράμιλλη. Η αφιέρωση αυτού του χώρου στη μνήμη του, είναι μια κίνηση μικρή, η οποία συμβολίζει όμως για όλους εμάς, την αγάπη και τη στήριξή του προς την Costa Navarino, καθώς και την ανεξάντλητη πίστη του πως το γκολφ μπορεί να λειτουργήσει μόνο θετικά στον τουρισμό της χώρας μας».

Ο Πρόεδρος της Aegean κ. Ευτύχης Βασιλάκης, σημείωσε: «Στον πατέρα μας το Θόδωρο Βασιλάκη αρέσαν τα δύσκολα, τα ποιοτικά, αυτά που θέλουν υπομονή, λεπτομέρεια, επιμονή, αφοσίωση, συνεργασία. Γι’ αυτό αγάπησε και αφιέρωσε είκοσι πέντε χρόνια στην αερομεταφορά αλλά και τα τελευταία δέκα πέντε στην τελευταία του αγάπη, το γκολφ. Mια αγάπη που την έμαθε από το φίλο του τον Καπετάν Βασίλη που ήθελε να αλλάξει τη Μεσσηνία. Πίστεψαν και οι δυο ότι το γκολφ παντρεύεται με την ποιότητα και τη λειτουργία όλο το χρόνο, που τόσο χρειαζόταν ο τουρισμός μας, η χώρα μας. Βλέποντας την περιοχή σήμερα και τα νέα έργα στην Costa Navarino, είναι προφανές ότι είχαν δίκιο. Ευχαριστούμε από καρδιάς την ΤΕΜΕΣ & την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου για την τιμή αυτή».

Στην εκδήλωση μίλησαν με πολύ ζεστά λόγια για τους δύο οραματιστές, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ενώ παραβρέθηκαν ο βουλευτής Μεσσηνίας κ. Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Παναγιώτης Καρβέλας, ο Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Γιώργος Λεβεντάκης, στελέχη της Aegean και της Autohellas, στελέχη της ΤΕΜΕΣ, φίλοι του γκολφ από όλο τον κόσμο, καθώς και ο αρχιτέκτονας του γηπέδου Bay Course, Robert Trent Jones Jr.

Το The Bay Clubhouse είναι το Golf Clubhouse του γηπέδου The Bay Course, στην Costa Navarino και αποτελεί ένα από τα πρώτα υπόσκαφα clubhouses που βρίσκονται σε γήπεδα γκολφ ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με το μοντέλο αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης της Costa Navarino, στο σχεδιασμό του εφαρμόστηκαν οι αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Ανάμεσα στις διεθνείς διοργανώσεις γκολφ που λαμβάνουν χώρα στο γήπεδο, είναι το Messinia ProAm της Costa Navarino που διεξάγεται αυτές τις ημέρες, καθώς και το ετήσιο τουρνουά Aegean ProAm, τοποθετώντας την Costa Navarino ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς γκολφ της Ευρώπης.