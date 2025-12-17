Τεκμαρτή φορολόγηση και ψηφιοποίηση ανεβάζουν τους τζίρους των ελεύθερων επαγγελματιών - Real.gr

Η ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, η σύνδεση των ταμειακών μηχανών και των POS με τα myDATA, αλλά και η τεκμαρτή φορολόγηση σε συνδυασμό με την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένους κλάδους της αγοράς, οδήγησαν σε υψηλότερα επίπεδα τους τζίρους που δήλωσαν για το 2024 στην Εφορία οι περισσότεροι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων των φετινών φορολογικών δηλώσεων 385 επαγγελματικών κλάδων που υπάγονται στο καθεστώς του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, περίπου το 30% των επαγγελματιών δηλώνει στην Εφορία ετήσιο τζίρο που δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ και μόνο το 16% των επαγγελματιών εμφανίζεται με εισπράξεις που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ το χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η πλειονότητα των κλάδων των αυτοαπασχολούμενων, δηλώνει υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις φορολογικές εισπράξεις του προϋπολογισμού.

Η «ακτινογραφία» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τους μέσους τζίρους των ελεύθερων επαγγελματιών, δείχνει ότι στην κορυφή βρίσκονται φαρμακοποιοί, καπνέμποροι και πρατηριούχοι καυσίμων και στις τελευταίες θέσεις επαγγελματίες που επισκευάζουν ρολόγια και κοσμήματα με μέσο ετήσιο τζίρο μόλις 5.238 ευρώ.

Σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή καταγράφεται σημαντική …διόρθωση των δηλωθέντων τζίρων: κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής δήλωσαν για το 2024 τζίρο 18.901 ευρώ κατά μέσο όρο, εκμεταλλευτές ταξί: μέσες ετήσιες εισπράξεις 21.423 ευρώ, αρχιτέκτονες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα 23.314 ευρώ κατά μέσο όρο, μεσίτες ακινήτων με ετήσιο μέσο τζίρο 16.687 ευρώ κ.λ.π.

Με δεδομένο όμως ότι τα καθαρά κέρδη δεν ξεπερνούν το 1/3 του τζίρου, στην «τσιμπίδα» του τεκμαρτού εισοδήματος πιάστηκαν και φέτος περισσότεροι από τους μισούς επαγγελματίες, αναφέρει το ERTnews.

Τι δήλωσαν

Από τη λίστα της ΑΑΔΕ με το μέσο τζίρο του 2024 που δήλωσαν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις 385 επαγγελματικοί κλάδοι, προκύπτουν τα εξής: